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स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 4 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, लाल किले जाने वालों के लिए खास व्यवस्था

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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delhi metro services on 15 independence day: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। DMRC के मुताबिक, सभी लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन समारोह स्थल के सबसे नजदीक होंगे।

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स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 4 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो

delhi metro services on 15 independence day: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए खास व्यवस्था करने जा रही है। 15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने गुरुवार को बताया कि यह व्यवस्था लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की आवाजाही को आसान बनाने के लिए की गई है।

DMRC के मुताबिक, 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। यह व्यवस्था उस समय तक जारी रहेगी, जब तक संबंधित लाइन पर दिन की नियमित समय-सारणी के अनुसार सामान्य राजस्व सेवाएं शुरू नहीं हो जातीं। यानी यात्रियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन सामान्य दिनों की तुलना में काफी पहले मेट्रो सेवा मिल जाएगी।

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1.30 लाख QR टिकट की व्यवस्था

लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों और आधिकारिक रूप से आमंत्रित लोगों की आवाजाही के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 1.30 लाख विशेष प्री-वेंडेड QR टिकट की व्यवस्था की है। इन टिकटों के जरिए समारोह में आने वाले लोगों को मेट्रो से यात्रा करने में सुविधा होगी।

DMRC ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वैध फिजिकल एडमिट कार्ड लेकर आने वाले आमंत्रित लोगों को भी निर्धारित मेट्रो स्टेशनों पर विशेष प्री-वेंडेड QR टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे समारोह में शामिल होने वाले लोगों को मेट्रो यात्रा में परेशानी न हो। इन विशेष QR टिकटों से की गई यात्रा का खर्च दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

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लाल किला स्टेशन सबसे नजदीक

लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जाने वाले लोगों के लिए लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक रहेंगे। समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए यात्री इन स्टेशनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रहती है। ऐसे में मेट्रो से यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षा जांच और प्रवेश से जुड़ी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए समय से पहले निकलने की सलाह दी जाती है।

सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू होने से उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुबह-सुबह लाल किले के आसपास पहुंचना है। DMRC की इस विशेष व्यवस्था से समारोह में आने वाले मेहमानों के साथ-साथ राजधानी में सुबह के समय सफर करने वाले अन्य यात्रियों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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