दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रविवार को इस लाइन पर कुछ देर रहेंगी प्रभावित, क्या वजह?
दिल्ली मेट्रो की इस लाइन पर रविवार को सुबह कुछ देर के लिए मेट्रो सेवाएं रहेंगी प्रभावित। बाकी पूरे रूट पर टाइमटेबल सामान्य रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर रविवार को सुबह मेट्रो सेवा थोड़ी देर प्रभावित रहेगी। डीएमआरसी के अनुसार, यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच सुबह 6:30 बजे तक दोनों दिशाओं में केवल सिंगल लाइन से ही मेट्रो चलाई जाएगी। हालांकि, इसके बाद पूरे खंड पर मेट्रो परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। मेट्रो ट्रैक के नियमित रखरखाव के कारण मेट्रो सेवाओं के प्रभावित रहने की बात कही जा रही है।
शुरुआती आधा घंटा सिंगल लाइन पर दौड़ेगी मेट्रो
डीएमआरसी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, ब्लू लाइन पर इंद्रप्रस्थ स्टेशन से यमुना बैंक स्टेशन के बीच रविवार सुबह शुरुआती आधा घंटा मेट्रो ट्रेनें सिंगल लाइन पर चलेगी। इस वजह से ब्लू लाइन पर मेट्रो का परिचालन कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगा।
यमुना बैंक से इंद्रप्रस्थ के बीच होना है मेंटिनेंस का काम
मेट्रो ट्रैक के नियमित रखरखाव के कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यह कदम उठाया है। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि यमुना बैंक से इंद्रप्रस्थ के बीच कॉरिडोर के रखरखाव का कार्य किया जाना है। इस वजह से सुबह 6:30 बजे तक दोनों स्टेशनों के बीच अप व डाउन दोनों तरफ से सिंगल लाइन मेट्रो परिचालन होगा। रखरखाव का कार्य पूरा होने के बाद सुबह 6:30 बजे ब्लू लाइन के पूरे हिस्से पर परिचालन सामान्य हो जाएगा।
CISF ने बहादुर जवान का किया सम्मान
इस बीच पीटीआई-भाषा के मुताबिक, सीआईएसएफ ने दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध का पीछा कर उसे दबोचने वाले जवान की मुस्तैदी और साहस के लिए उसे सम्मानित किया है। सीआईएसएफ ने इस बहादुर जवान को प्रशस्ति पत्र और 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया है। यह घटना 17 अक्टूबर को जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हुई थी। सीआईएसएफ ने 'एक्स' पर जवान की इस मुस्तैदी का एक वीडियो पोस्ट किया है।
क्विक डिसीजन का मिला ईनाम
इस 27 सेकंड के वीडियो को व्यापक रूप से साझा किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल अभिषेक वर्मा को CISF प्रमुख प्रवीर रंजन की ओर से महानिदेशक (डीजी) प्रशस्ति पत्र और 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। अधिकारियों ने जवान की तत्काल निर्णय लेने की क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। बताया जाता है कि संदिग्ध के बैग में एक ठोस वस्तु का पता चला था।
सोने का पाउडर ले जा रहा था शख्स
पीटीआई-भाषा के मुताबक, संदिग्ध से जब सामान के बारे में पूछा गया तो वह बैग उठाकर जांच बूथ से बाहर भागा। कांस्टेबल अभिषेक वर्मा ने सीढ़ियों पर उसका पीछा किया और उसे निकास द्वार पर ही पकड़ लिया। बाद में संदिग्ध को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मलेशिया में रहने वाला संदिग्ध सोने का पाउडर ले जा रहा था। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के रहने वाले अभिषेक मई 2018 में CISF में शामिल हुए थे।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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