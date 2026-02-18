Hindustan Hindi News
दिल्ली को मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, इन दो रूट्स पर जल्द शुरू होगी मेट्रो

Feb 18, 2026 05:48 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फेज चार में बनकर तैयार मजलिस पार्क-मौजपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क कॉरिडोर पर जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री इन दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन का शुभारंभ करेंगे।

फेज चार में बनकर तैयार मजलिस पार्क-मौजपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क कॉरिडोर पर जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री इन दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन का शुभारंभ करेंगे।

उद्घाटन की तारीख की अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। लेकिन डीएमआरसी के एक नोट के अनुसार 21 या 22 फरवरी को दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन शुरू हो सकता है। इससे दिल्ली को पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर मिल जाएगा। इससे आवागमन की सुविधा बेहतर हो जाएगी।

बताया जा रहा है कि डीएमआरसी उद्घाटन की तैयारियों में भी जुटा है। यही वजह है कि कार्यक्रम के लिए अलग-अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।

दोनों कॉरिडोर कई माह पहले से बनकर तैयार हैं। मेट्रो का ट्रायल और मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा सुरक्षा मानकों की जांच भी पूरी की जा चुकी है। इन दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू होने पर दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 416.476 किलोमीटर हो जाएगा।

Delhi Metro Delhi Metro Phase 4
