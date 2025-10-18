दिवाली से पहले दिल्ली मेट्रो ने भी बदला समय, पढ़िए पूरी टाइमिंग

संक्षेप: दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले बाजारों और सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है जिसके चलते कई इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

दिल्ली एनसीआऱ में दिवाली से पहले बाजारों और सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है जिसके चलते कई इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने भी अपने समय में बदलाव कर दिया है ताकी लोग बिना किसी रुकावट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। दिवाली से एक दिन पहले यानी 19 अक्टूहर को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं, जो आमतौर पर रविवार को सुबह 7:00 बजे शुरू होती हैं, अब सुबह 6:00 बजे शुरू होंगी।

इसके अलावा 20 अक्टूबर यानी सोमवार को दिवाली के त्यौहार के कारण एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी मेट्रो ट्रेन सेवा रात 10:00 बजे शुरू होगी। दिवाली के दिन बाकी दिन में सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं अपने निर्धारित समय से चलेंगी।

दूसरी ओर दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय रूप से नजर रखने और यातायात जाम, सिग्नल की गड़बड़ी और गाड़ी खराब होने जैसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी), यातायात परिमंडल और यातायात निरीक्षकों को अपने ‘एक्स’ खातों के आधिकारिक उपयोगकर्ता नाम (यूजर नेम) आठ सितंबर तक सार्वजनिक सूचना इकाई (पीआईयू) के साथ साझा करने का आदेश दिया गया था।

विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात प्रबंधन, जोन-2) अजय चौधरी ने आदेश में कहा था, “यह देखा गया है कि सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बड़ी संख्या में यातायात जाम, सिग्नल की गड़बड़ी और वाहनों के खराब होने जैसे शिकायतें की जा रही हैं।” उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सोशल मीडिया पर त्वरित शिकायत निवारण के जरिये दिल्ली यातायात पुलिस में जनता का विश्वास मजबूत करना है। चौधरी के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि संबंधित यातायात निरीक्षकों को ‘टैग’ कर की गई शिकायतों का जवाब अनुपालन दर्शाते हुए जीपीएस-टैग वाली तस्वीर के साथ देना होगा।