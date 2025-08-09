Delhi Metro sees record-breaking ridership on day before Raksha Bandhan रक्षाबंधन से एक दिन पहले दिल्ली मेट्रो में टूटे यात्रियों के सभी रिकॉर्ड, जानिए कितने लोगों ने किया सफर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Metro sees record-breaking ridership on day before Raksha Bandhan

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 11:10 PM
रक्षाबंधन से एक दिन पहले दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों की कुल संख्या के अबतक बने सभी रिकॉर्ड टूट गए और एक नया रिकॉर्ड बन गया। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शनिवार को बताया कि आठ अगस्त को उसके सभी कॉरिडोर पर रिकॉर्ड 81.87 लाख यात्रियों ने सफर किया, जो कि मेट्रो में एक दिन में सफर करने वाले यात्रियों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है।

DMRC ने कहा कि इससे पहले यह रिकॉर्ड 18 नवंबर, 2024 को बना था, जब 78.67 लाख यात्रियों ने यात्रा के लिए मेट्रो को चुना था। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद क्रमशः सबसे ज्यादा यात्रियों वाले अन्य दिनों की बात करें तो 20 अगस्त, 2024 को 77.48 लाख और 13 फरवरी, 2024 को 71.09 लाख यात्रियों ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया था।

DMRC ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार पर उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त को मेट्रो ट्रेन ने 92 अतिरिक्त फेरे लगाए थे, जबकि 9 अगस्त शनिवार को 455 अतिरिक्त फेरे लगाए गए, ताकि यात्रियों की संख्या बढ़ाई जा सके और मेट्रो स्टेशन आने वाले लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

DMRC के एक अधिकारी ने कहा, ‘ये आंकड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो की विश्वसनीयता, समय की पाबंदी और निर्बाध संपर्क के प्रति यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाते हैं।’