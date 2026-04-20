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झुग्गी-बस्ती वालों ने नाक में दम कर रखा है! मेट्रो को छपरी मुक्त बनाओ; ऐसी मांगें क्यों उठी?

Apr 20, 2026 06:40 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Metro news: इस बार आम जनता ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC को इस विषय में शिकायत करते हुए फोटो-वीडियो शेयर किए हैं। किसी ने झुग्गी-झोपड़ी के लोगों से परेशानी गिनाई, तो किसी ने बीच सीढ़ियों हंगामा करने वाली महिला का जिक्र करके सवाल उठाया। जानिए इन मामलों पर DMRC ने क्या कहा...

झुग्गी-बस्ती वालों ने नाक में दम कर रखा है! मेट्रो को छपरी मुक्त बनाओ; ऐसी मांगें क्यों उठी?

Delhi Metro news: राजधानी की 'लाइफलाइन' मानी जाने वाली दिल्ली मेट्रो से आए दिन कोई न कोई हैरान करने वाली खबर सामने आ जाती है। कभी लड़ाई-झगड़ा, तो कभी अश्लील रील बनाने का मामला। इस बार आम जनता ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC को इस विषय में शिकायत करते हुए फोटो-वीडियो शेयर किए हैं। किसी ने झुग्गी-झोपड़ी के लोगों से परेशानी गिनाई, तो किसी ने बीच सीढ़ियों हंगामा करने वाली महिला का जिक्र करके सवाल उठाया। जानिए इन मामलों पर DMRC ने क्या कहा...

झुग्गी-बस्ती वालों ने नाक में दम…

सबसे पहले झुग्गी-बस्ती वालों द्वारा नाक में दम कर देने वाली शिकायत की बात करते हैं। त्रिवेणी पांडेय नामक यूजर ने हाथ में डंडा लिए एक बच्चे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- “सराए काले खां मेट्रो स्टेशन पर झुग्गी-बस्ती वालों ने यात्रियों की नाक में दम कर रखा है। स्टेशन पर छोटे बच्चे हाथ में डंडे लेकर अंदर घुस जाते हैं ,ये मेट्रो की सुरक्षा पर सवाल है।”

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DMRC ने क्या कहा

इस पर DMRC ने जवाब देते हुए लिखा- "किसी भी परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। स्टाफ समय-समय पर स्टेशन का चक्कर लगाता है और सिक्योरिटी स्टाफ की मदद से ऐसे भिखारियों/अतिक्रमण करने वालों को रेगुलर तौर पर स्टेशन से हटा दिया जाता है। इसके अलावा, ऐसी कोई समस्या होने पर, तुरंत कार्रवाई के लिए कृपया नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क करें या DMRC 24X7 हेल्पलाइन 155370 पर कॉल करें।"

मेट्रो को छपरी मुक्त बनाओ

वहीं दूसरा मामला नजफगढ़ स्टेशन का है। शेयर किए गए वीडियो में एक महिला स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई देती है। सीढ़ियों पर गुलाबी रंग से लिखा होता है- सीढ़ियों पर आना मना है। कोई भी सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता, तो महिला उसे रोकने लगती और गुस्सा करने लगती। इसी वीडियो को DMRC को टैग करते हुए सनातन नामक पेज ने लिखा- “नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पर यह पब्लिक न्यूसेंस क्या है? इसे छपरी मुक्त बनाओ।”

DMRC ने क्या कहा

इस शिकायत पर जवाब देते हुए DMRC ने कुछ पहले जैसी भाषा में लिखा- "किसी भी परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। जानकारी मिलने पर सही कार्रवाई की गई है। किसी भी दिक्कत के मामले में पैसेंजर तुरंत मदद के लिए 24X7 हेल्पलाइन 155370 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।" हालांकि उन्होंने एक्शन लेने की बात का भी जिक्र किया है।

नोट- यूजर द्वारा नाबालिग बच्चे की तस्वीर शेयर की गई है, जिसकी उम्र महज 6-7 साल की जान पड़ रही है। लाइव हिन्दुस्तान अपनी खबर में इसे शेयर नहीं कर रहा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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