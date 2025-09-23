दिल्लीवालों के लिए गुडन्यूज! सबसे पुरानी मेट्रो बनेगी एडवांस, मिलेंगी ये नई सुविधाएं

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपनी पुरानी फेज-1 की करीब 20 साल पुराने इन कोचों को मिड-लाइफ ओवरहॉल के तहत पूरी तरह से अपग्रेड किया है। कुल 30 ट्रेनों का कायाकल्प करके अब नई ट्रेनों की तरह उसमें मोबाइल, लैपटाप चार्जिंग समेत कई सुविधाएं दी जा रही है। डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार, अब इन पुरानों ट्रेनों को अपग्रेड करने के बाद सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल-लैपटॉप चार्जिंग पोर्ट, पैसेंजर इंफॉर्मेशन बोर्ड, डायनेमिक रूट मैप और आधुनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। मेट्रो फेज एक के पुरानी ट्रेनों में पहले यह सुविधाएं नहीं थीं। यही नहीं ट्रेनों को नया लुक देने के लिए डिब्बों का फर्श नए कंपोजिट मटिरियल से बदला गया है। ड्राइवर केबिन और सैलून का पुनः पेंट किया गया है। इलेक्ट्रिकल पैनल को भी आधुनिक रिले सिस्टम से अपग्रेड किया गया है।