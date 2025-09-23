delhi metro red line coaches upgrade renovation दिल्लीवालों के लिए गुडन्यूज! सबसे पुरानी मेट्रो बनेगी एडवांस, मिलेंगी ये नई सुविधाएं, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi metro red line coaches upgrade renovation

दिल्लीवालों के लिए गुडन्यूज! सबसे पुरानी मेट्रो बनेगी एडवांस, मिलेंगी ये नई सुविधाएं

दिल्ली मेट्रो के पहले चरण में बनी रेड लाइन कॉरिडोर की पुरानी ट्रेनों को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है, अब इनमें नई ट्रेनों की तरह यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक रूट मैप जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, बृजेश सिंह। नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 05:34 AM
share Share
Follow Us on
दिल्लीवालों के लिए गुडन्यूज! सबसे पुरानी मेट्रो बनेगी एडवांस, मिलेंगी ये नई सुविधाएं

दिल्ली मेट्रो के पहले चरण में बनी रेड लाइन (दिलशाद गार्डन से रिठाला) कॉरिडोर की मेट्रो अब हाईकेट हो गई है। यात्रियों को इनमें भी नई ट्रेनों की तरह सुविधाएं मिलेंगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपनी पुरानी फेज-1 की करीब 20 साल पुराने इन कोचों को मिड-लाइफ ओवरहॉल के तहत पूरी तरह से अपग्रेड किया है। कुल 30 ट्रेनों का कायाकल्प करके अब नई ट्रेनों की तरह उसमें मोबाइल, लैपटाप चार्जिंग समेत कई सुविधाएं दी जा रही है। डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार, अब इन पुरानों ट्रेनों को अपग्रेड करने के बाद सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल-लैपटॉप चार्जिंग पोर्ट, पैसेंजर इंफॉर्मेशन बोर्ड, डायनेमिक रूट मैप और आधुनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। मेट्रो फेज एक के पुरानी ट्रेनों में पहले यह सुविधाएं नहीं थीं। यही नहीं ट्रेनों को नया लुक देने के लिए डिब्बों का फर्श नए कंपोजिट मटिरियल से बदला गया है। ड्राइवर केबिन और सैलून का पुनः पेंट किया गया है। इलेक्ट्रिकल पैनल को भी आधुनिक रिले सिस्टम से अपग्रेड किया गया है।

इससे यात्रियों को सुविधाएं भी मिली हैं आर नई ट्रेन खरीदने की लागत भी बची है। अगले दो से ढाई साल में ब्लू लाइन (नोएडा से द्वारका) कॉरिडोर की 22 ट्रेनों को भी अपग्रेड किया जाएगा।

क्या हुआ बदलाव?

  • सीसीटीवी कैमरे लगाएं हैं।
  • सीटों के पास मोबाइल/लैपटॉप चार्जिंग पोर्ट लगाए हैं।
  • डिजिटल रूट मैप के अलावा एलसीडी पैसेंजर इंफॉर्मेशन।
  • फायर डिटेक्शन सिस्टम (स्मोक/हीट डिटेक्शन, अलार्म और इमरजेंसी सिस्टम सहित) लगे हैं।