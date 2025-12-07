Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi metro police kidnapped child rescued arrests news
बच्चे को अगवा कर डेढ़ लाख में बेचा, दिल्ली मेट्रो पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा

बच्चे को अगवा कर डेढ़ लाख में बेचा, दिल्ली मेट्रो पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा

संक्षेप:

दिल्ली मेट्रो पुलिस ने सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से अगवा किए गए डेढ़ साल के बच्चे को सात महीने बाद सकुशल बरामद कर लिया है, जिसके बाद बच्चे को उसकी मां पूनम को सौंप दिया गया है और इस मामले में बच्चे को डेढ़ लाख रुपये में खरीदने वाले दंपति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

Dec 07, 2025 06:40 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली मेट्रो पुलिस ने सात महीने पुराने एक सनसनीखेज अपहरण मामले का खुलासा करते हुए डेढ़ साल के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में बच्चा चुराने वाली महिला देवकी, सौदा कराने वाली महिला शीला और बच्चे को खरीदने वाले धीर सिंह व उसकी पत्नी बबीता को गिरफ्तार किया गया है। बेटे की चाहत में आरोपी दंपति ने मासूम को डेढ़ लाख रुपये में खरीद लिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने बच्चे को उसकी मां पूनम के हवाले कर दिया है। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर चार जून को पूनम अपने बच्चे के साथ पहुंची थी, तभी बच्चा अचानक गायब हो गया। शिकायत मिलने पर मेट्रो पुलिस ने केस दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज में स्टेशन पर भीख मांगने वाली देवकी बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दी। सात माह तक पुलिस ने लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना तंत्र के आधार पर जांच जारी रखी। इसी दौरान पता चला कि देवकी उत्तर प्रदेश के महोबा में देखी गई है। टीम महोबा पहुंची और हमीरपुर चुंगी स्थित एक किराए के मकान से उसे दबोच लिया।

मंजू भीख मांगने वाली महिलाओं पर नजर रखती थी

पूछताछ में देवकी ने पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। उसने खुलासा किया कि अजीत नगर झुग्गी की मंजू देवी ने उसे 10–20 हजार रुपये का लालच देकर बच्चे को अगवा कराया था। मंजू भीख मांगने वाली महिलाओं पर नजर रखती थी और बच्चे को दूसरे दंपति को देने की कोशिश भी की, लेकिन सौदा नहीं हो सका। इसके बाद बिचौलिया शीला ने आर्य नगर निवासी धीर सिंह और उसकी पत्नी बबीता से 1.5 लाख रुपये में सौदा तय कराया। बेटे की चाह में दोनों ने बच्चा खरीद लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Metro
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।