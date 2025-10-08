delhi metro pink line extension majlis park maujpur corridor start diwali अच्छी खबर! मजलिस पार्क से मौजपुर तक जल्द शुरू होगी मेट्रो, दिवाली तक हो सकता है उद्घाटन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi metro pink line extension majlis park maujpur corridor start diwali

अच्छी खबर! मजलिस पार्क से मौजपुर तक जल्द शुरू होगी मेट्रो, दिवाली तक हो सकता है उद्घाटन

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के विस्तार कॉरिडोर (मजलिस पार्क-मौजपुर) पर परिचालन शुरू करने के लिए सीएमआरएस से सुरक्षा स्वीकृति मिल चुकी है और अब दीवाली तक इसके शुरू होने की उम्मीद है, जिससे यह लाइन पूरी तरह से सर्कुलर कॉरिडोर में तब्दील हो जाएगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 06:12 AM
share Share
Follow Us on
अच्छी खबर! मजलिस पार्क से मौजपुर तक जल्द शुरू होगी मेट्रो, दिवाली तक हो सकता है उद्घाटन

फेज चार में मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच बनकर तैयार पिंक लाइन के विस्तार कॉरिडोर पर जल्द परिचालन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दीवाली तक इसके परिचालन की उम्मीद है।

मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किए जाने के बाद परिचालन शुरू करने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। पहले नवरात्र के दौरान ही इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि दीवाली में इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकता है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों और डीएमआरसी को इस कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख तय होने का इंतजार है।

मौजूदा समय में पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच 59.24 किलोमीटर हिस्से पर मेट्रो का परिचालन होता है। फेज चार में मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने से पिंक लाइन सर्कुलर कॉरिडोर में तब्दील हो गई है। इस वजह से डीएमआरसी ने इस कॉरिडोर का नाम भी पिंक सर्कुलर लाइन कर दिया है।