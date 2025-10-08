अच्छी खबर! मजलिस पार्क से मौजपुर तक जल्द शुरू होगी मेट्रो, दिवाली तक हो सकता है उद्घाटन

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के विस्तार कॉरिडोर (मजलिस पार्क-मौजपुर) पर परिचालन शुरू करने के लिए सीएमआरएस से सुरक्षा स्वीकृति मिल चुकी है और अब दीवाली तक इसके शुरू होने की उम्मीद है, जिससे यह लाइन पूरी तरह से सर्कुलर कॉरिडोर में तब्दील हो जाएगी।

फेज चार में मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच बनकर तैयार पिंक लाइन के विस्तार कॉरिडोर पर जल्द परिचालन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दीवाली तक इसके परिचालन की उम्मीद है।

मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किए जाने के बाद परिचालन शुरू करने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। पहले नवरात्र के दौरान ही इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि दीवाली में इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकता है, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों और डीएमआरसी को इस कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख तय होने का इंतजार है।