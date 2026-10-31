Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो ने अब पिंक लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों को भी ट्रेन के अंदर भीड़भाड़ से बचाने के लिए नई सुविधा दी है। इसे स्टेशनों पर कोच लोड डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही यह पता चलेगा किस कोच में कितनी भीड़ है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यात्रियों के सफर को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर सफल प्रयोग के बाद अब पिंक लाइन (मजलिस पार्क–शिव विहार / मौजपुर) कॉरिडोर के प्लेटफॉर्मों पर लगे यात्री डिस्प्ले बोर्ड पर किस कोच में कितनी भीड़ है, इसकी जानकारी प्रदर्शित की जाने लगी है।

डीएमआरसी के प्रधान अधिशासी निदेशक (जनसंपर्क) अनुज दयाल ने बताया कि मजेंटा लाइन (बॉटेनिकल गार्डन-जनकपुरी पश्चिम) कॉरिडोर पर वर्ष 2022 में यह सुविधा शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि कोच में लोड सेंसर लगे हैं। यह प्रणाली प्रत्येक कोच के वर्तमान भार की गणना कर उसकी तुलना खाली कोच के भार से करती है। इस डेटा के आधार पर प्रत्येक कोच (सी1, सी2, सी3, सी4, सी5 और सी6 के रूप में प्रदर्शित) में यात्री भार के अनुमानित प्रतिशत की गणना कर उसे डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है। मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पर आने से ठीक पहले यह सूचना प्रदर्शित होती है।

यात्रियों के भार का बेहतर संतुलन होगा अक्सर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों और लिफ्ट के पास वाले कोचों में यात्रियों की अधिक भीड़ होती है। नई व्यवस्था से सभी कोचों के बीच यात्रियों का संतुलन बेहतर होगा और किसी एक डिब्बे में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। व्यस्त समय के दौरान यात्रियों को इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार पहले ही कम भीड़भाड़ वाले डिब्बे की ओर जा सकते हैं, जिससे अत्यधिक भीड़ वाले डिब्बों में खड़े रहने की मजबूरी कम होगी।

मेट्रो ने सुरंग निर्माण के लिए शुरू की प्रक्रिया फेज पांच-ए में एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल एक के बीच भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए डीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत एरोसिटी से टर्मिनल-एक के बीच अप व डाउन दोनों तरफ से मेट्रो ट्रेनों के आवागमन के लिए 2.26 किलोमीटर लंबी दो सुरंगों का निर्माण होगा। यह कॉरिडोर बनकर तैयार होने पर गोल्डन लाइन पर कालिंदी कुंज से सीधे एयरपोर्ट टर्मिनल एक तक मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। कॉरिडोर का निर्माण 1419.6 करोड़ की लागत से होगा। यह भूमिगत होगा और एयरपोर्ट टर्मिनल एक में नया स्टेशन बनेगा। फेज चार के गोल्डन लाइन का निर्माण पूरा होने पर एरोसिटी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन हो जाएगा।