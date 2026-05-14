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काम की बात: Delhi Metro Phase-V: राजधानी में बनेंगे 7 नए मेट्रो कॉरिडोर, 17 Km लाइन पर होंगे 12 स्टेशन

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Metro Phase V: राजधानी दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो और बड़ी होने वाली है। दिल्ली सीएमओ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि Delhi Metro Phase-V के तहत 16.99 किलोमीटर का नया ट्रैक बनने जा रहा है। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे।

Delhi Metro Phase-V: राजधानी में बनेंगे 7 नए मेट्रो कॉरिडोर, 17 Km लाइन पर होंगे 12 स्टेशन

Delhi Metro Phase V: राजधानी दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो और बड़ी होने वाली है। दिल्ली सीएमओ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि Delhi Metro Phase-V के तहत 16.99 किलोमीटर का नया ट्रैक बनने जा रहा है। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे। इस तरह दिल्ली को 7 नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात मिलने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे- आखिर ये लाइन कहां से होकर गुजरेगी, जानिए हर जरूरी बात आगे के हिस्सों में।

दिल्ली मेट्रो फेज V(B) में बनेंगे 7 नए कॉरिडोर

दिल्ली सीएमओ के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो फेज V(B) राजधानी की कनेक्टिविटी को और आधुनिक एवं मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चरण के अंतर्गत दिल्ली में 7 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे यात्रा और अधिक तेज़, सुगम और सुविधाजनक बनेगी।

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17 Km लंबे रूट पर होंगे 12 स्टेशन

जारी की जानकारी के मुताबिक, 16.99 किमी लंबे जोर बाग- मीठापुर कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे। इनमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। ये रूट जोर बाग से लेकर मीठापुर तक जाएगा। जसोला अपोलो, लाजपत नगर, NSIC ओखला और मीठापुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर सेंट्रल और साउथ-ईस्ट दिल्ली के बीच यात्रा को अधिक सुरक्षित, तेज़ और सहज बनाएगा।

Delhi Metro Phase V

इन इलाकों को मिलेगी कनेक्टिविटी

इस रूट के रास्ते में लाजपत नगर, एनएसआईसी ओखला, जसोलो अपोलो, मदनपुर खादर जैसे बड़े इलाके पड़ेंगे। ट्वीट में बताया या है कि लोधी कॉलोनी, ओल्ड ईश्वर नगर, आली गांव, जैतपुर और मोलड़बंद जैसे इलाकों को जल्द ही कनेक्टिविटी मिलने वाली है। दिल्ली सीएमओ द्वारा किए गए ट्वीट को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा भी शेयर किया गया है।

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घटेगा ट्रैवल टाइम, ट्रैफिक दबाव भी होगा कम

माना जा रहा है कि इस नए कॉरिडोर के बनने से साउथ और साउथ-ईस्ट दिल्ली के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। फिलहाल इन इलाकों में सड़क यातायात पर भारी दबाव रहता है, खासकर लाजपत नगर, आश्रम, जसोला और ओखला जैसे इलाकों में पीक ऑवर के दौरान लंबा जाम देखने को मिलता है। नए मेट्रो कॉरिडोर से हजारों दैनिक यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

यात्रियों को इंटरचेंज में होगी आसानी

इसके अलावा यह रूट दिल्ली मेट्रो के मौजूदा नेटवर्क से भी जुड़ेगा, जिससे यात्रियों के लिए इंटरचेंज आसान होगा। DMRC का मानना है कि Phase-V राजधानी की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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