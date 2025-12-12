Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
खुशखबरी! दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन पर काम शुरू, लाजपत नगर से साकेत तक बन रहा कॉरिडोर

डीएमआरसी ने फेज-IV के अंतर्गत लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक 'गोल्डन लाइन' कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे और यह लाइन लाजपत नगर में पिंक व वायलेट लाइन तथा चिराग दिल्ली में मैजेंटा लाइन से जुड़ेगी।

Dec 12, 2025 01:14 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने फेज‑IV के अंतर्गत लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक बनने वाले कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस ‘गोल्डन लाइन (लाइन‑11)’ की नींव साकेत के पास पुष्पा भवन में आयोजित भूमिपूजन और प्रथम टेस्ट पाइल समारोह के साथ रखी गई।

इस मौके पर डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार और रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह DMRC के फेज‑IV विस्तार में उस नए चरण की शुरुआत है, जहां जमीन पर काम शुरू हुआ है।

कॉरिडोर में बनेगें 8 स्टेशन

नया कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा और इसमें कुल 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें लाजपत नगर, एंड्रूज़ गंज, ग्रेटर कैलाश‑1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पुष्प विहार और साकेत जी ब्लॉक शामिल है। यह लाइन दक्षिणी दिल्ली के व्यस्त इलाकों को जोड़ते हुए सैकड़ों स्कूलों, दफ्तरों और रिहायशी इलाकों को भी बेहतर मेट्रो सुविधा से जोड़ेगी। पूरा होने के बाद यह रूट न केवल ट्रैफिक बोझ कम करेगा।

'गोल्डन लाइन' कनेक्टिविटी का बनेगा नया हब

यह 'गोल्डन लाइन' विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली के निवासियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। ग्रेटर कैलाश-1, साकेत, और पुष्प विहार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कई प्रतिष्ठित स्कूलों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंच अब और भी आसान हो जाएगी, जिससे लाखों यात्रियों का दैनिक सफर आरामदायक और तेज होगा।

लाजपत नगर बनेगा मेट्रो का नया केंद्र

यह कॉरिडोर मेट्रो कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देगा। यह मौजूदा लाइनों से बेहतरीन तालमेल बिठाएगा। चिराग दिल्ली पर यह मैजेंटा लाइन से जुड़ेगा। लाजपत नगर पर यह पहले से मौजूद पिंक लाइन और वायलेट लाइन से जुड़कर इसे एक ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बना देगा। इस ट्रिपल इंटरचेंज के साथ, लाजपत नगर एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में उभरेगा, जो यात्रियों को राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बेहतर और आसान यात्रा विकल्प देगा।

मेट्रो के फेज‑IV पर चल रहा तेजी से काम

डीएमआरसी फेज‑IV के अन्य दो कॉरिडोर इंद्रलोक‑इंद्रप्रस्थ और रिठाला‑नरेला पर भी तेजी से कार्य कर रहा है। इन परियोजनाओं की निविदा और प्रारंभिक निर्माण प्रक्रियाएं जारी हैं।

