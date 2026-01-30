Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi metro phase 5a central secretariat triple interchange magenta line expansion
केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर जुड़ेंगी तीन लाइन, दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी

केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर जुड़ेंगी तीन लाइन, दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी

संक्षेप:

दिल्ली मेट्रो के फेज-5ए को मंजूरी मिलने से केंद्रीय सचिवालय स्टेशन अब ट्रिपल इंटरचेंज बनेगा, जिससे मजेंटा लाइन सीधे जुड़ने से दो लाख यात्रियों और हजारों कर्मचारियों का सफर बेहद आसान हो जाएगा।

Jan 30, 2026 05:40 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में मेट्रो के विस्तार की योजनाएं तेजी से चल रही हैं। इसी कड़ी में फेज-5ए को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को भी ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा। ट्रिपल इंटरचेंज बन जाने से यहां करीब दो लाख यात्रियों के साथ-साथ तकरीबन 60 हजार सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा होगा। डीएमआरसी ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर फिलहाल येलो लाइन और वायलेट लाइन मेट्रो का इंटरचेंज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मजेंटा लाइन का होगा विस्तार

मजेंटा लाइन से आने वाले यात्रियों को यात्रा पूरी करने के लिए बीच में मेट्रो बदलनी पड़ती है। अब मेट्रो के फेज-5ए में आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत मजेंटा लाइन को विस्तार दिया जाएगा। इस फेज के पूरा होने पर मजेंटा लाइन की मेट्रो ट्रेन भी केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर रुकेंगी। यानी दो की बजाय इस स्टेशन पर तीन अलग-अलग मेट्रो कॉरिडोर का संगम होगा।

निजी वाहनों के इस्तेमाल में आएगी कमी

डीएमआरसी का कहना है कि इंटरचेंज स्टेशन महत्वपूर्ण स्थलों पर बनाए जाते हैं। इनके बनने से इन महत्वपूर्ण स्थलों तक सार्वजनिक परिवहन से पहुंचना लोगों के लिए आसान हो जाता है। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में सरकारी दफ्तर हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग निजी वाहनों से ड्यूटी पर पहुंचते हैं। मजेंटा लाइन के इस स्टेशन से जुड़ जाने से निजी वाहनों के उपयोग में कमी आने की संभावना है, जिससे प्रदूषण भी घटेगा। साथ ही आने-जाने में भी सहूलियत होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के इस इलाके को रेखा सरकार की बड़ी सौगात, 728 करोड़ से होंगे विकास कार्य
ये भी पढ़ें:3 नाबालिग लड़कों ने 6 साल की मासूम का किया गैंगरेप; दो हिरासत में, तीसरा फरार

मेट्रो फेज-4 में भी कई ट्रिपल इंटरचेंज शुरू किए जाएंगे

डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो फेज-4 के तीन प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो चुके हैं, बाकि तीन पर काम चल रहा है। डीएमआरसी ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 29 इंटरचेंज स्टेशन हैं। फेज-4 के पूर्ण होने पर यह संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी और फेज-5ए के साथ कुल इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 46 हो जाएगी।

फेज-4 के प्रमुख ट्रिपल इंटरचेंज

  • आजादपुर: येलो, पिंक और मजेंटा लाइन
  • नई दिल्ली: येलो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस और मजेंटा लाइन
  • लाजपत नगर: वायलेट, पिंक और गोल्डन लाइन
  • इंद्रलोक: रेड, ग्रीन और मजेंटा लाइन

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Metro
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।