फेज-4 के कॉरिडोर पर नए अवतार में नजर आएगी मेट्रो, इसी साल दौड़ेंगी 52 ड्राइवरलेस ट्रेनें

संक्षेप: दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर दिसंबर तक 52 मेड-इन-इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेनें चलाने की तैयारी है, जिससे शहर में इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी और सफर आसान होगा।

मेट्रो फेज-4 के प्राथमिकता वाले तीन कॉरिडोर पर इस साल ट्रेन दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तीनों कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेन का आवंटन भी कर दिया गया है। मजेंटा लाइन के जनकपुरी से आरके आश्रम कॉरिडोर पर सबसे ज्यादा 24 मेट्रो ट्रेन चलेंगी।

वहीं, मजलिस पार्क से मौजपुर तक पिंक लाइन के विस्तार कॉरिडोर पर 15 और एयरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर पर 13 ट्रेन दौड़ेंगी। पहली बार इन ट्रेनों को अंदर से तीन रंगों में रंगा गया है। मेट्रो फेज-4 में कुल छह कॉरिडोर तैयार किए जाने हैं। इनमें से तीन को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। तीनों पर काम चल रहा है। डीएमआरसी के मुताबिक, इन तीन कॉरिडोर में से पिंक लाइन को विस्तार देकर मजलिस पार्क से मौजपुर तक का काम पूरा हो चुका है। इसे ट्रायल के बाद जल्द शुरू किया जा सकता है। मजेंटा और गोल्डन लाइन पर बन रहे दो अन्य कॉरिडोर पर भी इसी साल दिसंबर तक ट्रेन चलाने की योजना है।

डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि इन तीनों कॉरिडोर पर 312 कोच वाली 52 ट्रेन चलाई जाएंगी।

इंटरचेंज बढ़कर 43 होंगे मेट्रो का चौथा चरण पूरा होने के बाद दिल्ली में इंटरचेंज की संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी। यानी इन 43 स्थानों पर यात्री एक लाइन से उतरकर दूसरी लाइन की मेट्रो में सफर कर सकेंगे। फिलहाल दिल्ली मेट्रो के 29 इंटरचेंज हैं। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि फेज-4 में 14 इंटरचेंज और बन जाएंगे। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी।