Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi metro phase 4 priority corridors driverless train magenta pink golden line
फेज-4 के कॉरिडोर पर नए अवतार में नजर आएगी मेट्रो, इसी साल दौड़ेंगी 52 ड्राइवरलेस ट्रेनें

फेज-4 के कॉरिडोर पर नए अवतार में नजर आएगी मेट्रो, इसी साल दौड़ेंगी 52 ड्राइवरलेस ट्रेनें

संक्षेप:

दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर दिसंबर तक 52 मेड-इन-इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेनें चलाने की तैयारी है, जिससे शहर में इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी और सफर आसान होगा।

Jan 02, 2026 05:45 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, राजीव शर्मा। नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मेट्रो फेज-4 के प्राथमिकता वाले तीन कॉरिडोर पर इस साल ट्रेन दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तीनों कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेन का आवंटन भी कर दिया गया है। मजेंटा लाइन के जनकपुरी से आरके आश्रम कॉरिडोर पर सबसे ज्यादा 24 मेट्रो ट्रेन चलेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वहीं, मजलिस पार्क से मौजपुर तक पिंक लाइन के विस्तार कॉरिडोर पर 15 और एयरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर पर 13 ट्रेन दौड़ेंगी। पहली बार इन ट्रेनों को अंदर से तीन रंगों में रंगा गया है। मेट्रो फेज-4 में कुल छह कॉरिडोर तैयार किए जाने हैं। इनमें से तीन को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। तीनों पर काम चल रहा है। डीएमआरसी के मुताबिक, इन तीन कॉरिडोर में से पिंक लाइन को विस्तार देकर मजलिस पार्क से मौजपुर तक का काम पूरा हो चुका है। इसे ट्रायल के बाद जल्द शुरू किया जा सकता है। मजेंटा और गोल्डन लाइन पर बन रहे दो अन्य कॉरिडोर पर भी इसी साल दिसंबर तक ट्रेन चलाने की योजना है।

डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि इन तीनों कॉरिडोर पर 312 कोच वाली 52 ट्रेन चलाई जाएंगी।

ये भी पढ़ें:वैशाली और पूर्वा एक्सप्रेस शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी

इंटरचेंज बढ़कर 43 होंगे

मेट्रो का चौथा चरण पूरा होने के बाद दिल्ली में इंटरचेंज की संख्या बढ़कर 43 हो जाएगी। यानी इन 43 स्थानों पर यात्री एक लाइन से उतरकर दूसरी लाइन की मेट्रो में सफर कर सकेंगे। फिलहाल दिल्ली मेट्रो के 29 इंटरचेंज हैं। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि फेज-4 में 14 इंटरचेंज और बन जाएंगे। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

बिना ड्राइवर के होंगी ट्रेन

मेट्रो फेज-4 के लिए खरीदी जा रहीं ट्रेन ड्राइवर लेस होंगी। ये मेड-इन-इंडिया ट्रेन 95 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह ट्रेन यार्ड से निर्धारित समय पर निकलकर खुद ट्रैक पर आ जाएंगी और रात को खुद ही यार्ड में चली जाएंगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Metro Delhi Metro Phase 4
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।