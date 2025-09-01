भरी मेट्रो में लड़की के सामने करने लगा अश्लील हरकत, ऐसे पकड़ा गया आरोपी
पुलिस ने बताया कि जब मेट्रो में सफर कर रहे अन्य यात्रियों और पीड़िता ने उस आदमी को अश्लील हरकतें करते देखा, तो उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शख्स नोएडा का रहने वाला है।
दिल्ली मेट्रो में एक 25 साल की महिला से अश्लील हरकत करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। शख्स नोएडा सेक्टर 99 में रहता है और 26 अगस्त की शाम सफर के दौरान उसने महिला के सामने अश्लील हरकतें करने के साथ उसका यौन उत्पीड़न भी किया। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह घटना सेक्टर 16 और सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के बीच हुई थी। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय वह व्यक्ति नशे में था।
नोएडा पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त सुमित शुक्ला ने बताया, “आरोपी की पहचान नोएडा के सेक्टर 99 निवासी शिव कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। वह पहले ड्राइवर का काम करता था, लेकिन अभी एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। आरोपी को एक दिन बाद कोर्ट में पेश किया गया। उसके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।” दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के एक अधिकारी ने कहा कि यह मामला अभी पुलिस की जांच के अधीन है, इसलिए वे इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करेंगे। अधिकारी ने कहा, "DMRC जांच में हर संभव सहयोग करेगी।"
पुलिस ने बताया कि महिला एक निजी कंपनी में काम करती है और पूर्वी दिल्ली की रहने वाली है। अपनी शिकायत में, महिला ने बताया कि 26 अगस्त को शाम करीब 7:30 बजे, जब मैं गुरुग्राम से मेट्रो से घर लौट रही थी, तो मैंने यमुना बैंक पर लाइन बदली और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने वाली दूसरी मेट्रो पकड़ी। जब मेट्रो नोएडा सेक्टर 15 पर पहुंची, तो पीछे से एक आदमी ने पूछा कि क्या मैं नोएडा सेक्टर 18 स्टेशन पर उतरूंगी। थोड़ा हटकर जगह देने के बाद, मैंने जवाब दिया कि मैं भी सेक्टर 18 स्टेशन पर उतरूंगी। इसके बाद वह आदमी मेरे बिलकुल पीछे खड़ा हो गया और मुझे गलत तरीके से छुआ।" पुलिस ने बताया कि जब मेट्रो में सफर कर रहे अन्य यात्रियों और पीड़िता ने उस आदमी को अश्लील हरकतें करते देखा, तो उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1)(i) (अश्लील हरकतें और गलत इरादे से छूना) और धारा 79 (किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कार्य) के तहत सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, और आगे की जाँच चल रही है।"