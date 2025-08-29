Delhi Metro passengers face delays on Yellow Line hit during peak morning hours दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में आई खराबी, स्टेशनों पर लगी यात्रियों की भारी भीड़, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Metro passengers face delays on Yellow Line hit during peak morning hours

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में आई खराबी, स्टेशनों पर लगी यात्रियों की भारी भीड़

दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बीच तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्कूल और ड्यूटी टाइम के दौरान आई खराबी के चलते येलो लाइन के कई स्टेशनों पर यात्रियोंं की भीड़ लग गई है। हौज खास इंटरचेंज स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। बृजेश सिंह/अमनदीप सिंहFri, 29 Aug 2025 10:16 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में आई खराबी, स्टेशनों पर लगी यात्रियों की भारी भीड़

दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बीच तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्कूल और ड्यूटी टाइम के दौरान आई खराबी के चलते येलो लाइन के कई स्टेशनों पर यात्रियोंं की भीड़ लग गई है। हौज खास इंटरचेंज स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। येलो लाइन रूट मेट्रो में आई खराबी का असर ब्लू लाइन रूट पर भी पड़ने लगा है, जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा हुई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली मेट्रो के सफर में भी छात्रों को जल्द देंगे छूट, रेखा गुप्ता ने दिया भरोसा

डीएमआरसी ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर बताया, विश्वविद्यालय और सेंट्रल सेक्रेट्रिएट स्टेशनों के बीच ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि नेटवर्क के अन्य सभी कॉरिडोर पर सामान्य नॉर्मल हैं।

कई यात्रियों ने शिकायत की कि जीटीबी नगर से विश्वविद्यालय तक की दूरी जो आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है, मेट्रो लाइन में आई खराबी के कारण लगभग 50 मिनट तक बढ़ गई है। कई लोगों ने कहा कि देरी के कारण उन्हें समय पर ऑफिस और स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है।

डीएमआरसी ने कहा कि सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं और प्रभावित सेक्शन पर सुचारू संचालन बहाल करने के प्रयास जारी हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली मेट्रो का सफर आज से हुआ महंगा, अब सबसे अधिक दूरी के लिए लगेंगे 64 रुपये