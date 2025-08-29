दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में आई खराबी, स्टेशनों पर लगी यात्रियों की भारी भीड़

दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बीच तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्कूल और ड्यूटी टाइम के दौरान आई खराबी के चलते येलो लाइन के कई स्टेशनों पर यात्रियोंं की भीड़ लग गई है। हौज खास इंटरचेंज स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है।

दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बीच तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्कूल और ड्यूटी टाइम के दौरान आई खराबी के चलते येलो लाइन के कई स्टेशनों पर यात्रियोंं की भीड़ लग गई है। हौज खास इंटरचेंज स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। येलो लाइन रूट मेट्रो में आई खराबी का असर ब्लू लाइन रूट पर भी पड़ने लगा है, जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा हुई।

डीएमआरसी ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर बताया, विश्वविद्यालय और सेंट्रल सेक्रेट्रिएट स्टेशनों के बीच ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि नेटवर्क के अन्य सभी कॉरिडोर पर सामान्य नॉर्मल हैं।

कई यात्रियों ने शिकायत की कि जीटीबी नगर से विश्वविद्यालय तक की दूरी जो आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है, मेट्रो लाइन में आई खराबी के कारण लगभग 50 मिनट तक बढ़ गई है। कई लोगों ने कहा कि देरी के कारण उन्हें समय पर ऑफिस और स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है।