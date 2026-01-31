Hindustan Hindi News
delhi metro park street electric receiving substation central vista airport line
दिल्ली मेट्रो का नया पावर बैकअप, पार्क स्ट्रीट में इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन शुरू; क्या खासियत?

दिल्ली मेट्रो का नया पावर बैकअप, पार्क स्ट्रीट में इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन शुरू; क्या खासियत?

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ने पार्क स्ट्रीट में नए इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का उद्घाटन किया, जो आधुनिक तकनीक से एयरपोर्ट और वायलेट लाइन सहित आगामी कॉरिडोर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

Jan 31, 2026 06:21 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ उसके संचालन के लिए भी नए संसाधन तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्क स्ट्रीट (सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पास) बनाए गए नए इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब-स्टेशन (आरएसएस) का शुक्रवार को उद्घाटन किया। आधुनिक तकनीक पर बना यह सब-स्टेशन दिल्ली मेट्रो के प्रमुख रूटों को बिजली आपूर्ति देगा।

इससे मेट्रो सेवाएं और बेहतर होंगी। साथ ही यह सब स्टेशन मेट्रो के आगामी विस्तार प्रोजेक्ट में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सब-स्टेशन को नई और उन्नत तकनीकों से केवल 18 महीनों में तैयार कर लिया गया है। इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब-स्टेशन को इस प्रकार विकसित किया गया है कि दिल्ली मेट्रो की लाइनों को किसी भी प्रकार की बिजली संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े और मेट्रो सेवाएं पूरी तरह निर्बाध रूप से संचालित होती रहें।

नए सब-स्टेशन से इन कॉरिडोर को फायदा

नवनिर्मित इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब-स्टेशन में सभी जरूरी बिजली उपकरणों को नए सिरे से लगाया गया है। यह सब-स्टेशन एयरपोर्ट लाइन, लाइन-6 (वायलेट लाइन) और आगामी सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन को बिजली उपलब्ध कराएगा।

इसके लिए अतिरिक्त 25 केवी फीडरों के जरिए मेट्रो ट्रैक को बिजली सप्लाई की जाएगी, जिससे मेट्रो संचालन और ज्यादा सुचारू रहेगा। इसमें उन्नत सब-स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम, ऊर्जा बचाने वाली वीआरएफ एयर-कंडीशनिंग और आधुनिक सुरक्षा सिस्टम लगाए गए हैं।

नेटवर्क का विस्तार होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में मेट्रो नेटवर्क का और अधिक विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि नए कॉरिडोरों पर जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसमें दिल्ली सरकार की ओर से मेट्रो को वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है।

एमसीडी को 500 करोड़ रुपये दिए

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में दिल्ली नगर निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ निगम के कामकाज को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और धूल से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 500 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता दी। इस धनराशि से सफाई व सड़कों की छोटी-मोटी मरम्मत कर धूल उड़ने की समस्या को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सफाई व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार आगे भी नगर निगम को हर साल 300 करोड़ रुपये की नियमित सहायता देती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस राशि का कुछ हिस्सा उन कंपनियों का पुराना बकाया चुकाने में खर्च होगा जो कचरा प्रबंधन का काम करती हैं।

