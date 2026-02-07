Hindustan Hindi News
बदल गई दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन की पहचान, मिला ये नया नाम

बदल गई दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन की पहचान, मिला ये नया नाम

संक्षेप:

दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन का नाम बदला गया है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मयूर विहार कर दिया गया है।

Feb 07, 2026 08:31 pm ISTMohammad Azam
पिंक लाइन (मजलिस पार्क-मौजपुर) के मयूर विहार पाकेट एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदल गया है।‌ अब इसका नाम श्री राम मंदिर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। इसलिए अब यह श्री राम मंदिर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने स्टेशन पर बाकायदा यह नया नाम लिखवा भी दिया है।

इन स्टेशनों के पहले भी बदले गए थे नाम

दिल्ली मेट्रो के मयूर विहार पॉकेट-1 से पहले भी कई मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। इसमें कई स्टेशनों के नामों में संशोधन कर कुछ जोड़ा भी गया है। इसमें महीनों पहले हुडा सिटी सेंटर का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर (गुरुग्राम) किया गया था। इसके अलावा दिलली गेट के नाम में दरियागंज जोड़ा गया था, ताकि यात्रियों को सुविधा हो।

सरकार ने की थी पहल

बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने मयूर विहार पाकेट एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की डीएमआरसी से सिफारिश की थी। सरकार की पहल पर स्टेशन का नाम बदला है। इस तरह अब दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट-

