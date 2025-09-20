नवरात्र से पिंक सर्कुलर लाइन पर शुरू हो सकती है मेट्रो, 72 KM से अधिक होगा रूट; 8 नए स्टेशन बनाए

दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तहत मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच पिंक लाइन एक्सटेंशन कॉरिडोर अब तैयार है। नवरात्र में इस लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकता है। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर से परिचालन की स्वीकृति भी मिल चुकी है। डीएमआरसी ने पिंक लाइन का नाम बदलकर पिंक सर्कुलर लाइन कर दिया है।

दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तहत मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच पिंक लाइन एक्सटेंशन कॉरिडोर अब तैयार है। नवरात्र में इस लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकता है। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर से परिचालन की स्वीकृति भी मिल चुकी है। डीएमआरसी ने पिंक लाइन का नाम बदलकर पिंक सर्कुलर लाइन कर दिया है।

अब मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर के उद्घाटन का इंतजार है। बताया जा रहा है कि नवरात्र में प्रधानमंत्री नमो भारत कॉरिडोर के बाकी बचे हिस्से के साथ इस कॉरिडोर पर भी मेट्रो को ऑनलाइन हरी झंडी दिखा सकते हैं। इससे दिल्ली के पहले सर्कुलर लाइन पर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

कॉरिडोर पर ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन

मौजूदा समय में पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच 59.24 किलोमीटर हिस्से पर मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इसकी लंबाई अब 72 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। इस कॉरिडोर का निर्माण फेज तीन में हुआ था। इस कॉरिडोर पर चालक रहित मेट्रो ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। फेज चार में मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच 13.391 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है। यह पिंक लाइन की ही विस्तार परियोजना है। इस वजह से मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच का हिस्सा भी पुरानी पिंक लाइन से जुड़ चुका है। इससे पिंक लाइन अब सर्कुलर लाइन के रूप में तब्दील हो गई है।

मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर पर आठ स्टेशन बनाए गए फेज चार के मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर पर आठ स्टेशन बनाए गए हैं। बुराड़ी से जगतपुर गांव के बीच इस कॉरिडोर का 4.6 किलोमीटर हिस्सा काफी पहले तैयार हो गया था और मेट्रो का ट्रायल भी पूरा हो गया था। अब जगतपुर गांव से मौजपुर के बीच का कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो चुका है। करीब तीन माह से इस पर ट्रायल भी चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, सीएमआरएस द्वारा कॉरिडोर के सुरक्षा मानकों का निरीक्षण भी किया जा चुका है। इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू होते ही पिंक सर्कुलर लाइन की कुल लंबाई 72.63 किलोमीटर हो जाएगी।

यमुना पर बना है मेट्रो का नया पुल पिंक लाइन के विस्तार कॉरिडोर के लिए यमुना पर सूरघाट से सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो का नया पुल बनाया गया है। यह यमुना पर मेट्रो का पांचवां पुल है। एक पुल पहले से सराय काले खां से मयूर विहार एक के बीच मौजूद है।