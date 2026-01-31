बदलने वाला है दिल्ली मेट्रो का इतिहास, पिंक लाइन को पछाड़ ये लाइन बनेगी सबसे लंबी

संक्षेप: डीएमआरसी के नए प्लान के तहत इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर अब मजेंटा लाइन का हिस्सा होगा, जिससे इसकी कुल लंबाई 88.4 किमी हो जाएगी और यह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सबसे लंबी लाइन बन जाएगी।

दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपने नेटवर्क में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब पिंक लाइन नहीं, बल्कि मजेंटा लाइन दिल्ली की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनने जा रही है। फेज-4 के तहत बन रहे नए कॉरिडोर के प्लान में बदलाव करते हुए DMRC ने यह फैसला लिया है।

ग्रीन नहीं, अब मजेंटा का हिस्सा होगा यह रूट टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले डीएमआरसी का प्लान था कि फेज-4 में बन रहा 11.9 किलोमीटर लंबा इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर 'ग्रीन लाइन' (कीर्ति नगर/इंद्रलोक से ब्रिगेडियर होशियार सिंह) का विस्तार होगा। लेकिन अब प्लान बदल दिया गया है। यह कॉरिडोर अब मजेंटा लाइन (बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम) का विस्तार माना जाएगा। इस बदलाव के साथ ही मजेंटा लाइन की कुल लंबाई 88.4 किलोमीटर हो जाएगी, जो बोटेनिकल गार्डन नोएडा से सीधे इंद्रलोक तक जाएगी। यह पिंक लाइन (शिव विहार-मजलिस पार्क) से भी लंबी होगी, जो अपने विस्तार के बाद लगभग 72 किलोमीटर की होगी।

क्या होगा यात्रियों को फायदा? इस बदलाव से कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इंद्रप्रस्थ पर ब्लू लाइन के साथ 'सीमलेस इंटरचेंज' की सुविधा मिलेगी। वहीं इंद्रलोक मजेंटा लाइन का नया टर्मिनल्स स्टेशन होगा। यहां रेड लाइन और ग्रीन लाइन के साथ इंटरचेंज मिलेगा। यह पूरा कॉरिडोर आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस होगा और यहां ड्राइवरलेस ट्रेनें चलेंगी, जैसा कि मौजूदा मजेंटा लाइन पर चल रही हैं।

VIP इलाकों से गुजरेगी मेट्रो हाल ही में केंद्र सरकार ने आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक फेज-5A कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिसके कारण ही लाइन का रंग बदला गया है। इस नए रूट पर 9 स्टेशन होंगे। इसमें आरके आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल-हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल होंगे।