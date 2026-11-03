दिल्ली मेट्रो की मजेंट लाइन के नए रूट पर ट्रायल जल्द, जानें कहां-कहां स्टेशन; 4 लाइनों से कनेक्टिविटी

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। मजेंटा लाइन एक्सटेंशन के केशोपुर से पुष्पांजलि तक छह किलोमीटर में हिस्से में इस माह ट्रायल शुरू होगा और दिसंबर में मेट्रो दौड़ने की उम्मीद है। इस रूट पर छह स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं, मजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो की 4 लाइनों से जुड़ेगी।

दिल्ली मेट्रो के फेज चार में निर्माणाधीन मजेंटा लाइन एक्सटेंशन (जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर) पर केशोपुर से पुष्पांजलि तक का हिस्सा बनकर काफी हद तक तैयार हो चुका है। इस छह किलोमीटर के हिस्से पर इस माह ट्रायल शुरू होगा। दिसंबर के अंत तक मेट्रो का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि यह कॉरिडोर करीब 29 किलोमीटर लंबी जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन का हिस्सा है। इसके दो हिस्से पर पहले ही मेट्रो परिचालन शुरू हो चुका है। जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच 1.81 किलोमीटर हिस्से पर पिछले वर्ष पांच जनवरी को और दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक 9.9 किलोमीटर हिस्से पर इस वर्ष 8 मार्च को परिचालन शुरू हुआ था। कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक के बीच 6 स्टेशन बनाए गए हैं। केशोपुर से पुष्पांजलि के बीच मेट्रो कॉरिडोर का यह हिस्सा छह किलोमीटर लंबा है। इस कॉरिडोर पर मजेंटा लाइन की चालक रहित मेट्रो ट्रेनों का परिचालन होगा। इसके साथ ही, एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क बढ़कर 422 किलोमीटर और स्टेशनों की संख्या 309 हो जाएगी।

ये छह स्टेशन बनाए गए कॉरिडोर पर केशवपुर, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, वेस्ट एंक्लेव और पुष्पांजलि ये छह स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें से पीरागढ़ी मौजूदा ग्रीन लाइन स्टेशन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा। पीरागढ़ी में दोनों लाइनों के बीच यात्रियों के आसानी से आवागमन के लिए 160 मीटर लंबा फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाया गया है।

चार प्रमुख लाइन जुड़ेंगी केशोपुर से पुष्पांजली के बीच मेट्रो सेवा उपलब्ध होने के बाद मजेंटा लाइन एक्सटेंशन कॉरिडोर चार प्रमुख मेट्रो लाइनों को आपस में जोड़ेगा। यह पीरागढ़ी में ग्रीन लाइन, पीतमपुरा में रेड लाइन, हैदरपुर बादली मोड़ में येलो लाइन और मजलिस पार्क में पिंक लाइन को जोड़ेगा। इस पर परिचालन शुरू होने से उत्तर पश्चिमी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली, एयरपोर्ट टर्मिनल एक व नोएडा बोटेनिकल गार्डन के बीच सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही, मजलिस पार्क तक मजेंटा लाइन की लंबाई 55 किलोमीटर हो जाएगी।

मेट्रो के गेट में कुछ भी फंसते ही लग जाएंगे ब्रेक वहीं, दिल्ली मेट्रो की पांच पुरानी ट्रेन के दरवाजों में एंटी ड्रैग प्रणाली लग गई है। अब दरवाजे बंद होते वक्त कपड़ा, दुपट्टा, बैग या कोई सामान फंसने पर तुरंत मेट्रो के ब्रेक लग जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम की एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। डेढ़ से दो वर्ष तक सफल प्रयोग के बाद यदि सबकुछ ठीक रहा तो पुराने कॉरिडोर की अन्य ट्रेन में भी इसे लगाया जाएगा। वैसे तो सभी मेट्रो ट्रेन के गेट में सेंसर लगे हैं, जो कोई भी सामान फंसने पर बंद नहीं होते। इसके बावजूद दिसंबर 2023 में रेड लाइन के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे में कपड़ा फंसने से एक महिला यात्री को गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मेट्रो के दरवाजों में सुरक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे थे।