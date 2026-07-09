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दिल्ली मेट्रो के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के काम की शुरुआत, कितने नए स्टेशन?

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण का काम शुरू किया। यह मैजेंटा लाइन का पूरी तरह से अंडरग्राउंड विस्तार होगा। इससे मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पुरानी दिल्ली क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

दिल्ली मेट्रो के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के काम की शुरुआत, कितने नए स्टेशन?

दिल्ली मेट्रो ने फेज-4 के तहत इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक के कॉरिडोर की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन परिसर में इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह कॉरिडोर घनी आबादी के बीच से गुजरेगा। इस कॉरिडोर से मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पुरानी दिल्ली क्षेत्रों के बीच मेट्रो की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। दिल्ली मेट्रो के इस कॉरिडोर से लाखों नागरिकों का सफर आसान होगा।

12 किलोमीटर होगी लंबाई

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा- आज दिल्ली मेट्रो फेज-4 के इंदरलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का विधिवत शिलान्यास किया। यह नया कॉरिडोर 12.377 किलोमीटर लंबा होगा। यह कॉरिडोर पश्चिमी और मध्य दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को सशक्त मजबूत करेगा। इससे लाखों नागरिकों के सफर को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

पूरी तरह से अंडरग्राउंड विस्तार

दिल्ली मेट्रो का इंदरलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर मैजेंटा लाइन (लाइन-8) का पूरी तरह से अंडरग्राउंड विस्तार होगा जो सराय रोहिल्ला, करोल बाग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और सेंट्रल दिल्ली के खास इलाकों को जोड़ेगा।

होंगे 10 अंडरग्राउंड स्टेशन

आधिकारिक बयान के अनुसार, इंदरलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर में 10 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। इसमें इंद्रलोक, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, अजमल खान पार्क, झंडेवालान मंदिर, नबी करीम, नई दिल्ली, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय-आईजी स्टेडियम और इंद्रप्रस्थ जैसे स्टेशन होंगे।

मैजेंटा लाइन का हिस्सा होगा यह कॉरिडोर

इंदरलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर पूरा होने के बाद ड्राइवरलेस मैजेंटा लाइन के हिस्से के तौर पर काम करेगा। बता दें कि मैजेंटा लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम (जिसमें जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम मार्ग के बीच के हिस्से शामिल हैं) चरणों में किया जा रहा है। यह चौथे चरण का काम है। कुछ हिस्से पहले से ही चालू हैं।

मैजेंटा लाइन होगी दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर

आधिकारिक बयान के मुताबिक, इंदरलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के जुड़ने से मैजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगी। यह बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक लगभग 89 किलोमीटर तक फैली होगी। इस लाइन में नेटवर्क के सबसे अधिक इंटरचेंज स्टेशन और अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। इससे दिल्ली में कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी।

7 मेट्रो लाइनों के साथ इंटरचेंज

इंदरलोक–इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर 7 मेट्रो लाइनों के साथ इंटरचेंज की सुविधा देगा। इनमें इंद्रलोक स्टेशन पर रेड और ग्रीन लाइन, नबी करीम स्टेशन पर मैजेंटा लाइन, नई दिल्ली स्टेशन पर येलो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस (ऑरेंज) लाइन, दिल्ली गेट पर वॉयलेट लाइन जबकि इंद्रप्रस्थ पर ब्लू लाइन की इंटरचेंज सुविधाएं शामिल होंगी।

इन महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ेगा यह कॉरिडोर

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नया कॉरिडोर कई महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ेगा। इनमें सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली सचिवालय, अरुण जेटली स्टेडियम, झंडेवालान मंदिर, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, नेशनल वॉर मेमोरियल और सेंट्रल विस्टा जैसे इलाके शामिल हैं।

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यह स्टेशन होगा प्रमुख ट्रांजिट हब

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सराय रोहिल्ला स्टेशन एक प्रमुख ट्रांजिट हब के तौर पर उभरेगा। यह मेट्रो स्टेशन करोल बाग मार्केट, देशबंधु गुप्ता रोड, शिक्षण संस्थानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों जैसे आस-पास के इलाकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दिल्ली सरकार, केंद्र और DMRC के साथ मिलकर इस कॉरिडोर काम कर रही है।

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निर्माण का काम शुरू

DMRC के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने बताया कि सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन साइट पर डायफ्राम वॉल के निर्माण के साथ ही इस कॉरिडोर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन सेंट्रल दिल्ली में एक अहम जगह पर स्थित है। इससे जरूरी रिहायशी और कमर्शियल इलाकों तक पहुंच बेहतर होगी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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