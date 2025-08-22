Delhi Metro Golden Line to Connect Airport Terminals in Just 10 Minutes by 2027 दिल्ली मेट्रो देने जा रही बड़ा तोहफा! IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और 3 के बीच 10 मिनट में होगा सफर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Metro Golden Line to Connect Airport Terminals in Just 10 Minutes by 2027

दिल्ली मेट्रो देने जा रही बड़ा तोहफा! IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और 3 के बीच 10 मिनट में होगा सफर

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर T1 और T3 के बीच सफर अब मेट्रो से आसान होगा। इस नई मेट्रो लाइन से T3 पर उतरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री सिर्फ 10 मिनट में T1 पहुंचकर अपनी घरेलू कनेक्टिंग फ्लाइट ले पाएंगे। 2027 तक यह लाइन पूरी होने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सFri, 22 Aug 2025 10:07 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली मेट्रो देने जा रही बड़ा तोहफा! IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और 3 के बीच 10 मिनट में होगा सफर

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब यात्रियों का सफर और भी आसान होने वाला है। जल्द ही एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (T1) को टर्मिनल 3 (T3) से जोड़ने वाली एक नई मेट्रो लाइन का काम शुरू हो सकता है। यह खबर उन यात्रियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, जिन्हें एक ही एयरपोर्ट पर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लंबा सफर तय करना पड़ता है।

क्या है यह नई मेट्रो लाइन का प्लान?

इस नई मेट्रो लाइन से T3 पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री, अपनी घरेलू कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए T1 तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच पाएंगे। इस सुविधा के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मिलकर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)तैयार की है। यह नई लाइन, जिसे 'गोल्डन लाइन'नाम दिया गया है, T1 और एयरोसिटी स्टेशन को जोड़ेगी।

कैसे मिलेगी सुविधा?

अभी T3, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जुड़ा हुआ है, जबकि T1, मैजेंटा लाइन से जुड़ा है। इन दोनों लाइनों के बीच कोई सीधा इंटरचेंज नहीं है। नई योजना के तहत, यात्री T3 से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेकर एयरोसिटी स्टेशन पर उतरेंगे और फिर वहां से गोल्डन लाइन लेकर सीधे T1 पहुंच जाएंगे।

मंजूरी का इंतजार और 2027 तक का लक्ष्य

यह योजना पहली बार 2023 में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन तब इस पर काम शुरू नहीं हो पाया था। अब DMRC और DIAL ने मिलकर इसका एक अंतिम प्लान तैयार कर लिया है। इस DPR को दिल्ली सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी के बाद केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा और 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

यह कदम भारत को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एविएशन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी इस साल जनवरी में कहा था कि उनका लक्ष्य अगले दो साल में दिल्ली को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एविएशन हब के रूप में स्थापित करना है।