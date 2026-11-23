दिल्ली में पहली बार चलेगी 3 डिब्बों वाली मेट्रो, कहां से कहां मिलेगी कनेक्टिविटी? जानिए खासियत
Know Your Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले समय में एक अलग तरह की ट्रेन देखने को मिलेगी। अभी तक दिल्ली मेट्रो में 4,6 और 8 कोच वाली ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अब राजधानी में पहली बार 3 डिब्बों वाली मेट्रो चलाने की तैयारी है।
Know Your Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले समय में एक अलग तरह की ट्रेन देखने को मिलेगी। अभी तक दिल्ली मेट्रो में 4,6 और 8 कोच वाली ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अब राजधानी में पहली बार 3 डिब्बों वाली मेट्रो चलाने की तैयारी है। यह मेट्रो दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच प्रस्तावित कॉरिडोर पर चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस नई लाइन से दक्षिण दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। 'Know Your Delhi Metro' के इस पार्ट में समझिए 3 कोच वाले मेट्रो की खासियत।
3 कोच, 8 स्टेशन और 8.3 Km लंबा कॉरिडोर
लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच बनने वाला यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के फेज-4 का हिस्सा है। इसकी कुल लंबाई 8.3 Km होगी। इस पूरे रूट पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। यानी यात्रियों को इस कॉरिडोर पर सफर के दौरान सड़क के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो मिलेगी। इस रूट पर 3 कोच वाली ट्रेनें चलाने की प्लानिंग है। DMRC के मुताबिक, इस कॉरिडोर के निर्माण की शुरुआत 12 दिसंबर 2025 को की गई थी।
इन आठ 8 से मिलेगी कनेक्टिविटी
इस कॉरिडोर पर कुल 8 स्टेशन होंगे। इनमें लाजपत नगर, एंड्रयूज गंज, ग्रेटर कैलाश-1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पुष्प विहार और साकेत जी ब्लॉक शामिल हैं। इससे इन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर के जरिए यात्रियों को पहले से चल रही मेट्रो लाइनों पर भी पहुंचने का विकल्प मिलेगा।
लाजपत नगर स्टेशन पर पिंक और वायलेट लाइन से इंटरचेंज की सुविधा होगी। वहीं, चिराग दिल्ली स्टेशन पर मैजेंटा लाइन से कनेक्टिविटी मिलेगी। साकेत जी ब्लॉक स्टेशन पर गोल्डन लाइन के दूसरे हिस्से से जुड़ने का विकल्प होगा। इससे दक्षिण दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के बीच मेट्रो से आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।
क्यों खास होगी 3 डिब्बों वाली मेट्रो?
इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत इसका तीन कोच वाला ट्रेन सिस्टम है। दिल्ली मेट्रो के मौजूदा नेटवर्क पर आमतौर पर 4, 6 और 8 कोच वाली ट्रेनें चलती हैं। इसके मुकाबले इस कॉरिडोर पर छोटी ट्रेनें चलाई जाएंगी। DMRC ने इस रूट के लिए यात्रियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए तीन कोच वाली मेट्रो का विकल्प चुना है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, एक कोच में करीब 300 यात्रियों के सफर करने की क्षमता होगी। इस तरह तीन कोच वाली एक ट्रेन में करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे। छोटे ट्रेन सेट से संचालन और रखरखाव की जरूरतों को भी यात्री मांग के अनुरूप रखने की योजना है।
कब तक शुरू होगी सेवा?
यह कॉरिडोर अभी निर्माणाधीन है। ऐसे में इस पर मेट्रो सेवा शुरू होने की तारीख और ट्रेन चलने की निश्चित तारीखें सामने आना बाकी हैं। फिलहाल इतना तय है कि इसके शुरू होने के बाद दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, चिराग दिल्ली, पुष्प विहार और साकेत जैसे इलाकों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। तीन कोच वाली यह मेट्रो दिल्ली के मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से अलग एक नई व्यवस्था भी पेश करेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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