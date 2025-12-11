Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Metro female thief gang busted; 4 arrested
दिल्ली मेट्रो की 'महिला चोर गैंग' का पर्दाफाश, भीड़भाड़ वाले डिब्बों में ऐसे करती थी कांड; 4 गिरफ्तार

संक्षेप:

मामले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा के रेवाड़ी निवासी एक यात्री ने 4 दिसंबर को शिकायत दी कि आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास उनकी जेब से वॉलेट चोरी हो गया।

Dec 11, 2025 10:41 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो में सक्रिय एक महिला चोर गैंग को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है। इस गैंग की चार सदस्यों को पकड़कर पुलिस ने चोरी किए गए सोने के जेवर और नकदी भी बरामद कर ली है। मामले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा के रेवाड़ी निवासी एक यात्री ने 4 दिसंबर को शिकायत दी कि आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास उनकी जेब से वॉलेट चोरी हो गया। वॉलेट में सोने की चेन, पेंडेंट, एक जोड़ी सोने की बालियां, चांदी की अंगूठियां और 20,000 रुपये नकद थे।

शिकायत मिलते ही दिल्ली मेट्रो पुलिस ने कई स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में एक संदिग्ध महिला गैंग का पता चला, जो अलग-अलग स्टेशनों पर भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। पुलिस टीम ने इनकी गतिविधियों का ट्रैक तैयार किया और लगातार निगरानी के बाद शादिपुर मेट्रो स्टेशन पर कार्रवाई की।

यहां मेट्रो पुलिस ने चारों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। इनके पास से एक सोने की चेन, बालियां, चांदी की अंगूठियां और 12,000 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिलाओं की पहचान कोमल (22), नेहा (22), योगिता (22) और गीता (45) के रूप में हुई है। गीता को इस गैंग की नेता माना जा रहा है और वह इससे पहले भी कई चोरी के मामलों में शामिल रह चुकी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह महिला गैंग भीड़भाड़ वाले डिब्बों में घुसकर यात्रियों पर नजर रखती थी और मौका मिलते ही पर्स, वॉलेट और कीमती सामान पर हाथ साफ कर देती थी। जांच टीम अब इनके अन्य साथियों और पिछले मामलों से कनेक्शन भी खंगाल रही है।पुलिस का कहना है कि मेट्रो में बढ़ती जेबकतरी की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और कड़ी की जाएगी। यात्री भीड़ वाले स्टेशनों और ट्रेन में अपने सामान को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
