दिल्ली मेट्रो की 'महिला चोर गैंग' का पर्दाफाश, भीड़भाड़ वाले डिब्बों में ऐसे करती थी कांड; 4 गिरफ्तार

दिल्ली मेट्रो में सक्रिय एक महिला चोर गैंग को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है। इस गैंग की चार सदस्यों को पकड़कर पुलिस ने चोरी किए गए सोने के जेवर और नकदी भी बरामद कर ली है। मामले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा के रेवाड़ी निवासी एक यात्री ने 4 दिसंबर को शिकायत दी कि आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास उनकी जेब से वॉलेट चोरी हो गया। वॉलेट में सोने की चेन, पेंडेंट, एक जोड़ी सोने की बालियां, चांदी की अंगूठियां और 20,000 रुपये नकद थे।

शिकायत मिलते ही दिल्ली मेट्रो पुलिस ने कई स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में एक संदिग्ध महिला गैंग का पता चला, जो अलग-अलग स्टेशनों पर भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। पुलिस टीम ने इनकी गतिविधियों का ट्रैक तैयार किया और लगातार निगरानी के बाद शादिपुर मेट्रो स्टेशन पर कार्रवाई की।

यहां मेट्रो पुलिस ने चारों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। इनके पास से एक सोने की चेन, बालियां, चांदी की अंगूठियां और 12,000 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिलाओं की पहचान कोमल (22), नेहा (22), योगिता (22) और गीता (45) के रूप में हुई है। गीता को इस गैंग की नेता माना जा रहा है और वह इससे पहले भी कई चोरी के मामलों में शामिल रह चुकी है।