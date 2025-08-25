delhi metro fare hike from today new rates people gave reaction on dmrc decision full details केजरीवाल सड़क पर उतरिए; मेट्रो ने बढ़ाया किराया तो दिल्लीवालों ने दिए गजब रिएक्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
केजरीवाल सड़क पर उतरिए; मेट्रो ने बढ़ाया किराया तो दिल्लीवालों ने दिए गजब रिएक्शन

दिल्ली में आज से मेट्रो का सफर करने पर आपको ज्यादा किराया चुकाना होगा।बढ़े रेट्स आज से लागू होने के बाद नई रेट लिस्ट भी आ गई है। डीएमआरसी के इस आदेश पर दिल्लीवालों के रिएक्शन आ रहे हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 25 Aug 2025 11:41 AM
दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो में अब यात्रा करने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोर्शन ने आज से किराए में ₹1 से लेकर ₹4 तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब मेट्रो में यात्रा करने पर न्यूनतमन 11 रुपये और अधिकतम 64 रुपये तक देने होंगे। छुट्टी वाले दिन भी कोई राहत न देते हुए किराया बढ़ा दिया गया है। इसपर अब दिल्लीवालों के रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने तो मेट्रो के ब़े किराए पर अरविंद केजरीवाल को विरोध में सड़क पर उतरने की सलाह दे डाली। किसी ने इसे विकास को किसी ने इसे सुनहरे दिन बताकर तंज कसा।

केजरीवाल जी सड़कों पर उतरिए...

दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद एक शख्स ने अजीब मांग कर दी। उसने आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को इसके विरोध में सड़क पर उतरने की बात कह दी। आलोक कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि केजरीवाल जी सड़क पर आओ, जैसे पहले आते थे नहीं तो ये गरीबों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली में तो विकास जमकर हो रहा है।हर तरफ विकास ही विकास है। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी। हालांकि ये यूजर ने तंज के लहजे में कहा है।

जीएसटी से जोड़ दिया कनेक्शन

एक यूजर ने लिखा कि जीएसटी कम करने की बात थी और अब किराए की वसूली शुरू कर दी है? अडानी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो प्लेन से घूमते हैं और कभी-कभी स्कूल के बच्चों के साथ मेट्रो में फोटो खिंचवा लेते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि आते ही होंगे आम आदमी का हौसला बढ़ाने वाले कि क्या हो गया बढ़ गया तो,बहुत दिनों बाद बढ़ा है,लेकिन पता उसको ही चलता है जो चार पैसे यहां वहां से जैसे तैसे बचाकर अपना गुजारा कर रहा है।

कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने किया है..

एक यूजर ने मेट्रो के बढ़े किराए पर कहा कि इसके लिए कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने किया है। एक ने लिखा कि भले ही यह साफ-साफ 10% की बढ़ोतरी है, लेकिन चालाकी से सभी बढ़ी हुई कीमतों को अगले सबसे कम रुपये में बदल दिया गया है। डीएमआरसी यह बहुत चालाकी भरा कदम है। एक और यूजर ने लिखा कि ये मामूली सा किराया बढ़ा कर लोगों को मूर्ख बनाया गया है, जैसे कि एक दिन में एक करोड़ रुपए का फायदा हुआ है क्योंकि सफर मेट्रो का ज्यादा होने लगा है। सरकार कैसे लोगों को एक एक करके चूना लगाती जा रही है,लोगों को पता नहीं लग रहा है।

कितनी दूरी पर कितना किराया देखिए

दूरी (किलोमीटर में)मौजूदा किराया (₹)नया किराया (₹)
0-2 किमी1011
2-5 किमी2021
5-12 किमी3032
12-21 किमी4043
21-32 किमी5054
> 32 किमी 6064