delhi metro fare hike dmrc new fares slabs दिल्ली मेट्रो का सफर आज से हुआ महंगा, अब सबसे अधिक दूरी के लिए लगेंगे 64 रुपये, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi metro fare hike dmrc new fares slabs

दिल्ली मेट्रो का सफर आज से हुआ महंगा, अब सबसे अधिक दूरी के लिए लगेंगे 64 रुपये

दिल्ली मेट्रो का सफर अब महंगा हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। DMRC ने ‘एक्स’ पोस्ट कर बताया कि 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से नई दरें लागू हो गई हैं। नए किराये के तहत किराये में एक रुपये से चार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 07:23 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली मेट्रो का सफर आज से हुआ महंगा, अब सबसे अधिक दूरी के लिए लगेंगे 64 रुपये

दिल्ली मेट्रो का सफर आज से महंगा हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से नई दरें लागू हो गई हैं। नए किराये के तहत किराये में 1 रुपये से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

डीएमआरसी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराये में आज, यानी 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से संशोधन किया गया है। यह वृद्धि न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के आधार पर केवल 1 से 4 रुपये तक है (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए 5 रुपये तक)। 25 अगस्त 2025 से प्रभावी नए किराया स्लैब इस प्रकार हैं:-

Delhi Metro Fare Slab

किराये में बढ़ोतरी के पीछे मेट्रो का तर्क है कि मेट्रो फेज 4 पूरा होने के अंतिम चरण में है इसके बाद रखरखाव का खर्च बढ़ेगा, जिसके चलते किराया बढ़ाया गया है। आखिरी बार वर्ष 2017 में मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था।

दूरी के हिसाब से बढ़ाया गया किराया

नए किराए के मुताबिक, सामान्य दिनों में 0-2 किलोमीटर की यात्रा का किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये, 2-5 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपये से बढ़कर 21 रुपये, 5-12 किलोमीटर की यात्रा का किराया 30 रुपये से बढ़कर 32 रुपये और 12-21 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 40 रुपये से बढ़कर 43 रुपये, 21-32 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 50 रुपये से बढ़कर 54 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 60 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये हो गया है।

छुट्टी वाले दिन के किराये में भी वृद्धि

हालांकि, नेशनल हॉली डे और संडे को भी बढ़े हुए किराये की नई संशोधित दरें लागू होंगी, जिसमें 0-2 किलोमीटर की यात्रा अब 10 रुपये के बजाय 11 रुपये, 2-5 किलोमीटर की यात्रा का किराय भी भी 11 रुपये होगा। वहीं, 5-12 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया अब 20 रुपये से बढ़कर 21 रुपये, 12-21 किलोमीटर की यात्रा के लिए 30 रुपये से बढ़कर 32 रुपये, 21-32 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये से बढ़कर 43 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 54 रुपये किराया लगेगा। वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी इसी तरह का संशोधन किया गया है, यहां किराये में 1 रुपये से 5 रुपये तक की वृद्धि की गई है।