दिल्ली मेट्रो का सफर आज से हुआ महंगा, अब सबसे अधिक दूरी के लिए लगेंगे 64 रुपये

दिल्ली मेट्रो का सफर अब महंगा हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। DMRC ने ‘एक्स’ पोस्ट कर बताया कि 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से नई दरें लागू हो गई हैं। नए किराये के तहत किराये में एक रुपये से चार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

डीएमआरसी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराये में आज, यानी 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से संशोधन किया गया है। यह वृद्धि न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के आधार पर केवल 1 से 4 रुपये तक है (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए 5 रुपये तक)। 25 अगस्त 2025 से प्रभावी नए किराया स्लैब इस प्रकार हैं:-

किराये में बढ़ोतरी के पीछे मेट्रो का तर्क है कि मेट्रो फेज 4 पूरा होने के अंतिम चरण में है इसके बाद रखरखाव का खर्च बढ़ेगा, जिसके चलते किराया बढ़ाया गया है। आखिरी बार वर्ष 2017 में मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था।

दूरी के हिसाब से बढ़ाया गया किराया नए किराए के मुताबिक, सामान्य दिनों में 0-2 किलोमीटर की यात्रा का किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये, 2-5 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपये से बढ़कर 21 रुपये, 5-12 किलोमीटर की यात्रा का किराया 30 रुपये से बढ़कर 32 रुपये और 12-21 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 40 रुपये से बढ़कर 43 रुपये, 21-32 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 50 रुपये से बढ़कर 54 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 60 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये हो गया है।