दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन पर अचानक बढ़ गई भीड़,आधे घंटे तक परेशान रहे यात्री; क्या वजह
लोग आधे घंटे ज्यादा समय तक मेट्रो का इंतजार करते रहे। इस दौरान भीड़ बढ़ती गई और कई लोगों को परेशानी भी हुई। इस दौरान बुर्जुगों और महिलाओं को परेशानी भी हुई और अन्य लोग उन्हें संभालते नजर आए।
दिल्ली मेट्रो के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में रविवार रात को मेट्रो सेवाएं प्रभावित रही। इस दौरान मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। 30 मिनट से ज्यादा समय से नागरिक कश्मीरी गेट से रिठाला की तरफ जाने वाले रूट के लिए मेट्रो के आने का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान दोनों तरफ के प्लेटफार्म पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती गई। कश्मीरी गेट से गाजियाबाद, दिलशाद गार्डन की तरफ जाने वाली मेट्रो भी लगातार प्लेटफार्म पर खड़ी है।
वह बिल्कुल भी आगे नहीं बड़ी। यात्रियों ने आरोप लगाया कि इस तरह की मेट्रो सेवाओं में बाधा हर दिन रात के समय आ रही है। यात्रियों ने बताया कि रविवार को 30 मिनट से अधिक समय तक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर रिठाला जाने के लिए मेट्रो नहीं पहुंची। रविवार रात को 9.15 बजे से 9.20 बजे से मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। 9.49 बजे के बाद मेट्रो रिठाला जाने के लिए पहुंची। इस दौरान आधे घंटे तक प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड के टाइमर में मेट्रो के आने का वेटिंग समय एक मिनट दिखाता रहा।
बुर्जुगों और महिलाओं को हुई दिक्कते
कई बुजुर्ग और महिलाओं को दिक्कत हुई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि मेट्रो 30 मिनट से अधिक समय तक कश्मीरी गेट से रिठाला तक नहीं पहुंची। दूसरी तरफ गाजियाबाद, दिलशाद गार्डन की तरफ जाने वाली मेट्रो भी बिल्कुल भी नहीं चली। इस दौरान भीड़ को, लोगों को देखने और संभालने के लिए मेट्रो स्टाफ और कर्मी कोई भी नहीं पहुंचा। ये मेट्रो प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। कई बुजुर्ग और महिलाओं को चक्कर भी आया। इस दौरान अन्य यात्रियों ने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें संभाला।
मेट्रो प्रशासन का बयान
मेट्रो के देरी के मुद्दे पर दिल्ली मेट्रो रेल प्रशासन ने रविवार रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रात 9 बजकर 40 मिनट में जानकारी दी। डीएमआरसी ने बताया कि रेड लाइन मेट्रो में शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर सिग्नलिंग की समस्या के कारण मेट्रो सेवाओं में देरी (विलंब) हुई। इसके बाद मेट्रो प्रशासन ने रविवार रात 10 बजकर तीन मिनट पर फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी कि रेड लाइन पर मेट्रो सेवाएं फिर से सामान्य हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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