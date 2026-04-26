Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL मैच के लिए दिल्ली मेट्रो ने बदली टाइमिंग; रात को कब तक मिलेगी मेट्रो?

Apr 27, 2026 12:07 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैच के कारण 27 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने अपनी सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब अंतिम ट्रेनें रात 11:00 से 1:30 बजे के बीच चलेंगी।

IPL मैच के लिए दिल्ली मेट्रो ने बदली टाइमिंग; रात को कब तक मिलेगी मेट्रो?

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने 27 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैच के कारण अपनी सेवाओं की टाइमिंग में बदलाव किया है। मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को घर लौटने में परेशानी ना हो इसके लिए सभी रूट्स पर आखिरी मेट्रो ट्रेन की टाइमिंग को आगे बढ़ा दिया गया है। अब विभिन्न लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 11:00 बजे से लेकर देर रात 1:30 बजे तक मिलेगी। DMRC ने इस बदलाव का पूरा टाइम टेबल साझा किया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए फैसला

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। इस पोस्ट में बताया गया है कि यह बदलाव केवल मैच वाले दिनों के लिए होगा। अब सभी रूटों पर आखिरी ट्रेन रात 11 बजे से लेकर डेढ़ बजे के बीच चलेगी। दिल्ली मेट्रो ने यह फैसला यात्रियों की सुविधा के लिए लिया है।

दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड नाम की नई कंपनी का गठन

इस बीच डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (डीएमआईएल) नामक नई कंपनी का गठन किया है। यह डीएमआरसी ने इसे सरकार के सहयोग से स्थापित किया है। इसका मकसद देश के दूसरे शहरों व विदेशों की मेट्रो परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो की भागीदारी बढ़ाना है। यह कार्य डीएमआईएल के जरिये होगा।

निभाएगी संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी

आईआरटीएस के पूर्व अधिकारी संजय जमुआर डीएमआईएल इसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाए गए हैं। डीएमआरसी द्वारा बाहर की मेट्रो परियोजनाओं का टेंडर हासिल करने पर उनके नेतृत्व मे डीएमआईएल उनके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगी। डीएमआरसी का कहना है कि उसने देश के कई शहरों में मेट्रो के विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अहम भूमिका निभाई है। इसलिए डीएमआईएल को डीएमआरसी के अनुभवों का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:कोलकाता ने सुपर ओवर में लखनऊ को धोया, KKR को IPL 2026 में मिली दूसरी जीत
DMRC
ये भी पढ़ें:दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का गणेशपुर टोल हुआ चालू

यूके, अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप में काम करने का अनुभव

डीएमआरसी के अनुसार, संजय जमुआर को भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड किंग्डम, अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप में काम करने का अनुभव है। उन्होंने यूनाइटेड किंग्डम के वारविक बिजनेस स्कूल से स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और लीड्स यूनिवर्सिटी से परिवहन अर्थशास्त्र पर शोध कार्य किए हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र का प्लान, 28 अप्रैल को होगा आयोजित; क्या है वजह
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।