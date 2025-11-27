अगले 10 साल में बेहद एडवांस हो जाएगी दिल्ली मेट्रो, DMRC ने बनाया खास प्लान

संक्षेप: डीएमआरसी दिल्ली की बढ़ती यातायात जरूरतों को पूरा करने के लिए 2027 से 2037 तक की 10 साल की नई योजना तैयार करा रहा है, जिसका उद्देश्य नेटवर्क का विस्तार करना, नई तकनीक लाना और गैर-टिकट स्रोतों से आय बढ़ाकर मेट्रो को आत्मनिर्भर बनाना है।

दिल्ली मेट्रो अगले दस साल के लिए एक नई योजना तैयार करने जा रही है। इसका मकसद दिल्ली की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने इस योजना को बनाने के लिए देश की प्रमुख सलाह देने वाली कंपनियों से मदद मांगी है। यह योजना 2027 से 2037 तक चलेगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य दिल्ली मेट्रो को आगे की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना है। दिल्ली तेजी से बढ़ रही है और यातायात की मांग भी बहुत बढ़ रही है। इसलिए यह योजना मेट्रो को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देगी। इसके तहत न केवल मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, बल्कि टिकटों के अलावा अन्य स्रोतों से भी आय बढ़ाने के तरीके खोजे जाएंगे। साथ ही, नई तकनीक का इस्तेमाल करके यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर जोर होगा।

योजना कैसे बनेगी इस योजना को तैयार करने के लिए सबसे पहले दिल्ली मेट्रो के मौजूदा कामकाज की पूरी जांच की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि मेट्रो का संचालन कितना अच्छा चल रहा है, संपत्तियों का उपयोग कैसे हो रहा है, यात्रियों की संख्या कितनी है, किराया संरचना कैसी है और खर्चों को कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं। इसके बाद संगठन की ताकत, कमजोरियां, मौके और चुनौतियों का विश्लेषण किया जाएगा।