दिल्ली मेट्रो में 'रील' बनाने वालों की खैर नहीं! लगेगा मोटा जुर्माना; पूरा प्लान जानिए

दिल्ली मेट्रो में रील्स और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर DMRC ने रोक लगा दी है। अब मेट्रो में अनाउंसमेंट कर यात्रियों को चेतावनी दी जा रही है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे लोगों को होने वाली असुविधा कम हो सके।

दिल्ली मेट्रो, जो कभी अपनी साफ-सुथरी और तेज रफ्तार के लिए जानी जाती थी, अब सोशल मीडिया स्टार्स का फेवरेट स्पॉट बन चुकी है। लेकिन अब ये सिलसिला रुकने वाला है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने ट्रेनों में ऐलान शुरू कर दिया है कि रील्स शूट करना, डांस करना या कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट बनाना सख्त मना है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

मेट्रो में सुनाई देगा अलर्ट 14 सितंबर से शुरू हुई ये मुहिम इस हफ्ते के अंत तक दिल्ली मेट्रो के हर कोने तक पहुंच जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने वाली ये घोषणाएं सीधे-सीधे कहती हैं, 'रील्स बनाना, डांस वीडियो बनाना या ऐसी कोई गतिविधि सख्ती से प्रतिबंधित है।' ये पुरानी चेतावनियों का हिस्सा बनींगी, जो फर्श पर बैठने या कोच में खाना खाने से मना करती हैं। DMRC के अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव यात्रियों की सुविधा के लिए ही लिया गया है, ताकि मेट्रो सफर एक आरामदायक अनुभव बने रहे।

कानून का डंडा, जुर्माना भी लग सकता है यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कानून का डंडा भी है। हालांकि, मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 में रील बनाने का कोई सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन DMRC के अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो परिसर में असुविधा पैदा करने वाले प्रावधानों के तहत ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी, अगर आप पकड़े गए तो जेब भी ढीली हो सकती है।

वायरल की होड़ vs आराम की सवारी पिछले कुछ सालों में दिल्ली मेट्रो को सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि 'सोशल मीडिया कंटेंट' बनाने का हॉटस्पॉट बना दिया गया है। आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल हो जाता है, कभी कोई डांस कर रहा होता है, तो कभी कोई अजीबोगरीब हरकत। एक बार तो एक यात्री के मेट्रो के अंदर शराब और उबले अंडे खाते हुए वीडियो ने खूब हंगामा मचाया था।