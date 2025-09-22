Delhi Metro corridor between Deepali Chowk to Majlis Park ready 6 stations built on 9 km route दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो का कॉरिडोर तैयार, 9 KM रूट पर बने 6 स्टेशन, Ncr Hindi News - Hindustan
दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो का कॉरिडोर तैयार, 9 KM रूट पर बने 6 स्टेशन

दिल्ली मेट्रो के फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच करीब नौ किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो गया है। इस रूट पर 6 स्टेशन बनाए गए हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 05:35 AM
दिल्ली मेट्रो के फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच करीब नौ किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो गया है। इस पर विद्युतीकरण और सिग्नल सिस्टम का काम पूरा होने के बाद हाल ही में मेट्रो का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इस रूट पर 6 स्टेशन बनाए गए हैं।

उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इस कॉरिडोर पर संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अभी 40.26 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर 26 स्टेशन हैं। फेज तीन में इस पर बॉटेनिकल गार्डन नोएडा से जनकपुरी पश्चिम तक परिचालन होता था। फेज चार में जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन का निर्माण शुरू हुआ, जो मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन है। इसकी कुल लंबाई 29.26 किलोमीटर होगी।

इस कॉरिडोर पर इस वर्ष जनवरी में जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच अंडरग्राउंड कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ। इसलिए मजेंटा लाइन पर अभी बॉटेनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक मेट्रो सेवा उपलब्ध है।

कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक के बीच चल रहा निर्माण : कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का काम अभी चल रहा है। इसका निर्माण अगले वर्ष जून तक पूरा होने की उम्मीद है।

दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच होंगे तीन इंटरचेंज : दीपाली चौक से मजलिस पॉर्क के बीच इस कॉरिडोर पर छह स्टेशन बने हैं। इसमें दीपाली चौक, पीतमपुरा, प्रशांत विहार, उत्तरी पीतमपुरा, हैदरपुर बादली मोड़ व मजलिस पार्क शामिल हैं। इसमें तीन इंटरचेंज स्टेशन होंगे।

पीतमपुरा वर्तमान रेड लाइन के साथ, हैदरपुर बादली मोड़ येलो लाइन के साथ और मजलिस पार्क पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा।

मेट्रो का सबसे ऊंचा पॉइंट : दीपाली चौक-मजलिस पार्क कॉरिडोर पर दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा कॉरिडोर बनाया गया है। हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 340 के पास कॉरिडोर की ऊंचाई 28.362 मीटर है। इसके नजदीक ही मेट्रो कॉरिडोर का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट भी है, जहां मेट्रो कॉरिडोर की ऊंचाई 27.610 मीटर है।

415 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा मेट्रो नेटवर्क : मौजूदा समय में दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 394.258 किलोमीटर है। अगले कुछ दिनों में 12.318 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन के एक्सटेंशन कॉरिडोर (मौजपुर-मजलिस पार्क) पर परिचालन शुरू होने और फिर वर्ष के अंत तक दीपाली चौक-मजलिस पार्क कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होने के बाद मेट्रो का नेटवर्क 415.576 किलोमीटर हो जाएगा।