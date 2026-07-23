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दिल्ली-NCR वाले ध्यान दें, CJP प्रोटेस्ट के चलते आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद; देख लें लिस्ट

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Metro Stations Close: दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए जरूरी खबर है। आज भी राजीव चौक, जनपथ समेत 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। देखें पूरी लिस्ट।

दिल्ली-NCR वाले ध्यान दें, CJP प्रोटेस्ट के चलते आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद; देख लें लिस्ट

Delhi Metro Stations Close: दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए आज भी परेशानी बढ़ने वाली है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक, सुरक्षा कारणों से आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, राजीव चौक और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हैं। बुधवार को भी इन 16 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और निकासी गेट बंद किए गए थे।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को जानकारी दी कि लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

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इन मेट्रो पर इंटरचेंज की सुविधा

हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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इसी हफ्ते दो दिन बंद रहे मेट्रो स्टेशन

डीएमआरसी ने इसी हफ्ते दो दिन मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा कारणों से बंद रखा था। 20 जुलाई को सीजेपी संसद मार्च के कारण राजीव चौक समेत 5 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। बुधवार को भी 16 मेट्रो स्टेशनों पर निकासी और प्रवेश गेट बंद थे। कॉर्पोरेशन ने इसके पीछे सुरक्षा कारण बताए हैं।

विपक्षी नेताओं ने मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने पर उठाए सवाल

विपक्षी नेताओं ने सीजेपी के नेतृत्व में जारी आंदोलन के बीच दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद किए जाने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि जो लोग हथियारबंद नहीं थे, उनके खिलाफ बल प्रयोग क्यों किया गया।

उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन को बंद करना गलत है और छात्रों तथा प्रदर्शनकारियों को रोकने की सरकार की कोशिश से आंदोलन और मजबूत होगा। “आप सभी मेट्रो स्टेशन भी बंद कर देंगे, तब भी ये पैदल चलकर आएंगे। ये युवा हैं। सरकार के लिए बेहतर होगा कि वह इन युवा प्रदर्शनकारियों की बात सुने।”

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जंतर-मंतर पर इंटरनेट सेवा बंद करने का आरोप

सीजेपी ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं सवाल उठाया कि क्या सरकार आंदोलन पर फिर से पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है।अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "जंतर-मंतर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। क्या सरकार एक और कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रही है?"

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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