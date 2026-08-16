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दिल्ली मेट्रो में CISF जवान की लड़की के साथ ऐसी हरकत, भड़क उठे लोग; खूब हंगामा

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली मेट्रो में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक सीआईएफएफ जवान चोरी छिपे लड़की की तस्वीर खींचने का आरोप लगाया गया। जब जवान का फोन खुला तो हर कोई हैरान रह गया। 

दिल्ली मेट्रो में CISF जवान की लड़की के साथ ऐसी हरकत, भड़क उठे लोग; खूब हंगामा
दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ जवान पर लड़की की फोटो खींचने का आरोप

दिल्ली मेट्रो के एक कोच में सीआईएसएफ जवान पर चोरी छिपे एक लड़की की तस्वीरें लेने का आरोप लगाया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब उस लड़की को जवान पर शक हुआ और उसने उसे अपना फोन दिखाने के लिए कहा। देखते ही देखते जवान को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। इसके बाद जब जवान ने अपना फोन दिखाया तो लड़की के साथ-साथ बाकी लोग भी हैरान रह गए। आरोप है कि उसके फोन में लड़की की तस्वीरें थी। लड़की ने चिल्लाते हुए जवान को तस्वीरें डिलीट करने के लिए कहा। इसके बाद एक यात्री ने सीआईएसएफ जवान से फोन भी छीन लिया और फिर उसे पकड़ने लगे। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि जब लड़की ने जवान से तस्वीर के बारे में पूछा तो जवान ने साफ मना कर दिया। इसके बाद लड़की ने उसे अपना फोन दिखाने के लिए कहा। आरोप है कि जवान ने फोन की गैलरी खोली तो उसमे लड़की की तस्वीरें थी। पहले लड़की ने तस्वीर डिलीट करने के लिए कहा और फिर जवान से उसका फोन मांगा। इस बीच एक यात्री ने उसका फोन छीन लिया। जवान ने दोबारा अपना फोन लेने की कोशिश की तो उसे दूसरे लोगों ने पकड़ लिया। देखते ही देखते बात काफी बढ़ गई

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वीडियो में लड़की और कई यात्री बार-बार उस जवान से बहस करते हुए दिख रहे हैं। महिला को डिलीट कीजिए, फोटो डिलीट कीजिए कहते हुए सुना जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि बात बढ़ती देख सीआईएसएफ जवान ने भागने की भी कोशिश की।

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यात्रियों पर तान दी पिस्तौल

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बवाल बढ़ता देख सीआईएसएफ जवान ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उन लोगों पर तान दी। इसके बाद वह प्लेटफॉर्म पर चला गया लेकिन अपनी पिस्तौल नीचे नहीं की जिससे यात्री घबरा गए। रिपोर्ट के मुताबिक सीआईएसएफ सूत्रों का कहना है कि जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और एक विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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