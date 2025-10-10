दिल्ली मेट्रो ने 12 अक्टूबर का टाइमटेबल बदला; मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा, मगर किसे?

इस दिन दिल्ली मेट्रो नॉर्मल टाइम से करीब तीन घंटे पहले चलेगी। यानी सुबह 3:15 बजे से शुरू हो जाएगी। यह व्यवस्था सिर्फ चुनिंदा लाइनों पर ही लागू रहेगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने12 अक्टूबर दिन रविवार को होने वाली ‘वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन’ के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए एक जरूरी ऐलान किया है। इस दिन दिल्ली मेट्रो नॉर्मल टाइम से करीब तीन घंटे पहले चलेगी। यानी सुबह 3:15 बजे से शुरू हो जाएगी। यह व्यवस्था सिर्फ चुनिंदा लाइनों पर ही लागू रहेगी, ताकि मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोग समय पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकें।

इस रूट पर मेट्रो सेवाएं 3:15 बजे से शुरू होंगी रेड लाइन (लाइन-1): रिठाला से शाहिद स्थल न्यू बस अड्डा तक

येलो लाइन (लाइन-2): समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक

ब्लू लाइन (लाइन 3/4): द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली तक

वायलेट लाइन (लाइन-6): कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) तक

मेट्रो ट्रेन की टाइमिंग और उनके बीच का गैप: सुबह 3:15 बजे से 4:00 बजे तक, हर 15 मिनट में ट्रेन होगी।

4:00 बजे से 6:00 बजे तक, हर 20 मिनट में ट्रेन दौड़ेगी।

6:00 बजे के बाद से दिनभर, सामान्य रविवार के टाइम टेबल के अनुसार मेट्रो चलेगी।

अन्य मेट्रो लाइनों पर सेवाएं पहले की तरह सामान्य रविवार के समय से ही शुरू होंगी।

प्रतिभागियों की सुविधा के लिए मैराथन आयोजकों की ओर से वॉलंटियर्स भी कुछ प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर तैनात रहेंगे। इनमें जेएलएन स्टेडियम, जोर बाग, जनपथ और जंगपुरा स्टेशन शामिल हैं।

मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा, मगर किसे? दिल्ली मेट्रो ने बताया कि वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के प्रतिभागियों को मेट्रो में आने-जाने की सुविधा पूरी तरह फ्री दी जाएगी। इसके लिए आयोजकों ने प्रतिभागियों को स्पेशल क्यूआर कोड वाले रिस्टबैंड्स और बिब्स (Bibs) के साथ यात्रा पास प्रदान करने की व्यवस्था की है।