Delhi Metro Boosts Red and Yellow Lines with Alstom Partnership सबसे पुरानी रेड और येलो लाइन बनेगी और भी स्मार्ट, दिल्ली मेट्रो का खास प्लान जानिए
सबसे पुरानी रेड और येलो लाइन बनेगी और भी स्मार्ट, दिल्ली मेट्रो का खास प्लान जानिए

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी रेड और येलो लाइनों की सिग्नलिंग तकनीक को अपग्रेड करने के लिए एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ एक 6 साल का करार किया है, जिससे इन लाइनों पर यात्रियों का सफर और अधिक सुरक्षित व भरोसेमंद हो जाएगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 09:47 AM
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपनी सबसे पुरानी और व्यस्ततम रेड लाइन और येलो लाइन को और भरोसेमंद बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए डीएमआरसी ने एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड (ATIL) के साथ एक खास करार किया है। ये दोनों लाइनें, जो 2002 और 2004 से दिल्लीवासियों की सेवा कर रही हैं, अब और बेहतर तकनीक के साथ यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर का अनुभव देंगी।

करार की खास बातें

DMRC और ATIL के बीच यह समझौता 6 साल के लिए है, जिसमें 2 साल और बढ़ाने का विकल्प भी शामिल है। इस करार का मकसद है मेट्रो की सिग्नलिंग सिस्टम को और मजबूत करना, ताकि तकनीकी खराबी कम हो और यात्रियों को बिना रुकावट के सेवा मिले। एल्सटॉम अपनी ग्लोबल एक्सपर्ट टीम के जरिए तकनीकी सपोर्ट देगा, जिससे किसी भी खराबी का जल्दी और सटीक समाधान हो सके।

मेट्रो भवन में हुई डील

इस ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर मेट्रो भवन में हुए, जहां DMRC के डायरेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर श्री मनुज सिंघल और ATIL के डायरेक्टर कमर्शियल श्री साचिन देवड़ा ने दस्तखत किए। इस मौके पर DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. विकास कुमार सहित दोनों पक्षों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह पल दिल्ली मेट्रो के भविष्य को और चमकदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

क्या होगा बदलाव?

रेड और येलो लाइन में अभी डिस्टेंस टू गो (DTG) सिग्नलिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस करार के तहत ATIL न केवल ऑनबोर्ड स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, बल्कि डेटा लॉगिंग सिस्टम को भी अपग्रेड करेगा। इससे खराबी की जड़ तक पहुंचना और उसे ठीक करना आसान हो जाएगा। साथ ही ग्लोबल एक्सपर्ट टीम सिस्टम ऑडिट और तकनीकी सहायता के जरिए मेट्रो के प्रदर्शन को और बेहतर बनाएगी।