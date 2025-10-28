दिल्ली मेट्रो ने का एक और मुकाम, मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर को मिला ये खास खिताब

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली मेट्रो के फेज-IV के महत्वपूर्ण मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर को भारतीय कंक्रीट इंस्टीट्यूट (ICI), चेन्नई ने देश की सर्वश्रेष्ठ प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट संरचना श्रेणी में ICI अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया है।

Tue, 28 Oct 2025 12:51 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफ लाइन माना जाता है। देश की सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले डीएमआरसी ने कई मुकाम हासिल किए हैं। इस बीच डीएमआरसी के नाम एक और खिताब आया है। DMRC को भारतीय कंक्रीट इंस्टीट्यूट (ICI), चेन्नई की ओर से ICI अवॉर्ड 2025 मिला है। यह पुरस्कार देश की सर्वश्रेष्ठ प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट संरचना श्रेणी में मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर के लिए दिया गया है।

दिसंबर 2025 में हैदराबाद में होने वाले पांच सालाने सम्मेलन ACECON में ये अवॉर्ड DMRC को सौंपा जाएगा।

फेज-IV का महत्वपूर्ण हिस्सा

मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के फेज-IV विस्तार का हिस्सा है। यह मौजूदा पिंक लाइन का विस्तार है। पूरा होने पर यह भारत की पहली सर्कुलर रिंग मेट्रो लाइन बनेगी, जो राजधानी में कनेक्टिविटी और शहरी गतिशीलता को बढ़ाएगी।

