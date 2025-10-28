दिल्ली मेट्रो ने का एक और मुकाम, मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर को मिला ये खास खिताब

Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi metro award ici moujpur majlis park corridor
Tue, 28 Oct 2025 12:51 PM
दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफ लाइन माना जाता है। देश की सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले डीएमआरसी ने कई मुकाम हासिल किए हैं। इस बीच डीएमआरसी के नाम एक और खिताब आया है। DMRC को भारतीय कंक्रीट इंस्टीट्यूट (ICI), चेन्नई की ओर से ICI अवॉर्ड 2025 मिला है। यह पुरस्कार देश की सर्वश्रेष्ठ प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट संरचना श्रेणी में मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर के लिए दिया गया है।
दिसंबर 2025 में हैदराबाद में होने वाले पांच सालाने सम्मेलन ACECON में ये अवॉर्ड DMRC को सौंपा जाएगा।
फेज-IV का महत्वपूर्ण हिस्सा
मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के फेज-IV विस्तार का हिस्सा है। यह मौजूदा पिंक लाइन का विस्तार है। पूरा होने पर यह भारत की पहली सर्कुलर रिंग मेट्रो लाइन बनेगी, जो राजधानी में कनेक्टिविटी और शहरी गतिशीलता को बढ़ाएगी।
