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दिल्ली मेट्रो की वायलट लाइन पर सर्विस में देरी, मेट्रो स्टेशन पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़; क्या वजह

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के भीड़ के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ऑफिस टाइम होने की वजह से लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ा।  

दिल्ली मेट्रो की वायलट लाइन पर सर्विस में देरी, मेट्रो स्टेशन पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़; क्या वजह

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को सोमवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वायलट लाइन पर तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो की आवाजाही पर असर पड़ा और कई स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देख को मिली। ऑफिस टाइम होने की वजह से इस दौरान कई यात्रियों को देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर सिग्नलिंग की समस्या हो गई थी जिसके चलते मेट्रो के पहिए कुछ देर केलिए थम गए। हाालंकि कुछ ही देर में समस्या को ठीक कर लिया गया और सेवा फिर सामान्य हुई जिससे यात्रियों की जान में जान आई।

सोशल मीडिया पर मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के कई वीडियो सामने आए हैं। ऑफिस टाइम औऱ सोमवार होने की वजह से दिल्ली मेट्रो अक्सर भीड़ देखने को मिलती है। इस बीच इस तकनीकी समस्या के बाद लोगों को और भी परेशानी हुई। दिल्ली मेट्रो की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए पहले कहा गया कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर सिग्नलिंग की परेशानी के चलते वायलट लाइन मेट्रो सर्विस में देरी हुई हालांकि बाकी लाइनों पर सर्विस सामान्य रूप से काम कर रही है। इसके कुछ देर बाद वायलट लाइन पर भी सर्विस सामान्य होने की बात कही गई।

सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू

वहीं दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने आगामी सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। लगभग 10 किलोमीटर लंबा यह भूमिगत कॉरिडोर प्रमुख सरकारी और प्रशासनिक केंद्रों तक बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।

हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

यह स्टेशन पांचवें चरण (ए) के अंतर्गत मौजूदा मेजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम से आर के आश्रम मार्ग के विस्तार के तहत विकसित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खट्टर ने इस मौके पर कहा कि इस कॉरिडोर से हजारों कर्मचारियों और आगंतुकों को आवागमन में आसानी होगी तथा प्रमुख मेट्रो लाइनों से एकीकरण के साथ यात्रा को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा, इस महत्वपूर्ण परियोजना से यात्रियों के बहुमूल्य आवागमन समय की बचत होगी, उनकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाया जायेगा और डीएमआरसी के नेटवर्क को विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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