दिल्ली मेट्रो की वायलट लाइन पर सर्विस में देरी, मेट्रो स्टेशन पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़; क्या वजह
दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के भीड़ के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ऑफिस टाइम होने की वजह से लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को सोमवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वायलट लाइन पर तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो की आवाजाही पर असर पड़ा और कई स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देख को मिली। ऑफिस टाइम होने की वजह से इस दौरान कई यात्रियों को देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर सिग्नलिंग की समस्या हो गई थी जिसके चलते मेट्रो के पहिए कुछ देर केलिए थम गए। हाालंकि कुछ ही देर में समस्या को ठीक कर लिया गया और सेवा फिर सामान्य हुई जिससे यात्रियों की जान में जान आई।
सोशल मीडिया पर मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के कई वीडियो सामने आए हैं। ऑफिस टाइम औऱ सोमवार होने की वजह से दिल्ली मेट्रो अक्सर भीड़ देखने को मिलती है। इस बीच इस तकनीकी समस्या के बाद लोगों को और भी परेशानी हुई। दिल्ली मेट्रो की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए पहले कहा गया कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर सिग्नलिंग की परेशानी के चलते वायलट लाइन मेट्रो सर्विस में देरी हुई हालांकि बाकी लाइनों पर सर्विस सामान्य रूप से काम कर रही है। इसके कुछ देर बाद वायलट लाइन पर भी सर्विस सामान्य होने की बात कही गई।
सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू
वहीं दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने आगामी सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। लगभग 10 किलोमीटर लंबा यह भूमिगत कॉरिडोर प्रमुख सरकारी और प्रशासनिक केंद्रों तक बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।
हजारों लोगों को मिलेगा फायदा
यह स्टेशन पांचवें चरण (ए) के अंतर्गत मौजूदा मेजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम से आर के आश्रम मार्ग के विस्तार के तहत विकसित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
खट्टर ने इस मौके पर कहा कि इस कॉरिडोर से हजारों कर्मचारियों और आगंतुकों को आवागमन में आसानी होगी तथा प्रमुख मेट्रो लाइनों से एकीकरण के साथ यात्रा को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा, इस महत्वपूर्ण परियोजना से यात्रियों के बहुमूल्य आवागमन समय की बचत होगी, उनकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाया जायेगा और डीएमआरसी के नेटवर्क को विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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