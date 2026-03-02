सावधान! होली पर नमो भारत और मेट्रो के समय में बदलाव, जानिए दिल्ली-मेरठ किस समय शुरू होगी सेवा
होली के अवसर पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो के परिचालन समय में खास बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 मार्च 2026 यानी बुधवार को होली के दिन सुबह से लेकर शाम तक मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी।
होली के अवसर पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो के परिचालन समय में खास बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 मार्च 2026 यानी बुधवार को होली के दिन सुबह से लेकर शाम तक मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी। केवल शाम से लेकर रात तक ही ये सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यात्री इस दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे के बीच ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ होली के दिन दिल्ली मेट्रो भी दोपहर 2.30 बजे से शुरू होगी।
डीएमआरसी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 मार्च 2026 यानी बुधवार को होली के दिन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 2.30 बजे तक सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। इस दिन सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो ट्रेनों का परिचालन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा और इसके बाद सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे त्योहार के दिन अपनी यात्रा की योजना इसी टाइम टेबल के मुताबिक बनाएं।
सामान्य दिनों में क्या समय
इसके अलावा प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को साफ करते हुए बताया है कि सामान्य दिनों में नमो भारत और मेरठ मेट्रो सेवाएं हर रोज सोमवार से लेकर रविवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नियमित रूप से संचालित होती हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे होली के दिन अपनी यात्रा की योजना शाम 5 बजे के बाद के समय के अनुसार ही बनाएं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें