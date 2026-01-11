Hindustan Hindi News
दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग केबल हुई चोरी, DMRC ने बताया कितने रूट पर असर

दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग केबल हुई चोरी, DMRC ने बताया कितने रूट पर असर

संक्षेप:

Delhi Metro Airport Express Line : दिल्ली में बेखोफ चोर अब मेट्रो की संपत्तियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे ही चोरों ने आज अतिसुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।

Jan 11, 2026 09:09 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में बेखोफ चोरों का आतंक चरम पर है। आमतौर पर घरों और दुकानों के साथ ही चोर अब मेट्रो की संपत्तियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे ही चोरों ने आज अपनी हरकत से अतिसुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की तरफ से रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर बताया गया, ''एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन अपडेट - धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास सिग्नलिंग केबलों की चोरी और क्षतिग्रस्त के कारण आज सुबह से धौला कुआं से शिवाजी स्टेडियम स्टेशनों के बीच एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेन सेवाओं को नियंत्रित/प्रतिबंधित गति से चलाया जा रहा है। हालांकि अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं।''

दिल्ली मेट्रो की करीब 22.7 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (T-3) और द्वारका से जोड़ती है। यह भारत की सबसे तेज मेट्रो लाइन है।

इस लाइन पर कुल 7 स्टेशन हैं:-

1. नई दिल्ली

2. शिवाजी स्टेडियम

3. धौला कुआं

4. दिल्ली एयरोसिटी

5. IGI एयरपोर्ट

6. द्वारका सेक्टर 21

7. यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25

मुख्य विशेषताएं और विवरण:-

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कुल लंबाई: लगभग 22.7 किलोमीटर है।

यात्रा का समय: नई दिल्ली से एयरपोर्ट (T-3) तक पहुंचने में मात्र 15-16 मिनट का समय लगता है।

रफ्तार: इसकी अधिकतम गति 120 किमी/घंटा तक है।

चेक-इन सुविधा: नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम स्टेशनों पर यात्री अपनी फ्लाइट के लिए सामान चेक-इन कर सकते हैं।

कहां-कहां है इंटरचेंज की सुविधा

नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन (येलो लाइन) :- समयपुर बादली / हुडा सिटी सेंटर एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन जाने के लिए स्टेशन के अंदर ही सीधा रास्ता उपलब्ध है।

नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन :- भारतीय रेलवे के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 6 से बाहर निकलकर आप सीधे रेलवे स्टेशन के 'अजमेरी गेट' की ओर जा सकते हैं।

धौला कुआं मेट्रो स्टेशन (पिंक लाइन) :- मजलिस पार्क / शिव विहार यहां ट्रैवेलेटर की सुविधा है जो आपको 'दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस' स्टेशन से जोड़ती है।

द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन (ब्लू लाइन) :- नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी / वैशाली यह स्टेशन ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन का जंक्शन है, जहां यात्री आसानी से ट्रेन बदल सकते हैं।






प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
