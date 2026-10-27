दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर फिर चिपके मिले पोस्टर, ऐक्शन में पुलिस; नई FIR दर्ज
घटना 24 अक्टूबर को हुई थी जब इमरजेंसी गेट नंबर पांच के पास एक दीवार पोस्टर चिपके हुए मिले थे, जबकि गेट नंबर सात के पास एक 'शाफ्ट' की दीवार पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ पाया गया था।
दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जाने और काली स्याही से कुछ लिखे जाने की एक और घटना के बाद एक नया केस दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना 24 अक्टूबर को हुई थी जब इमरजेंसी गेट नंबर पांच के पास एक दीवार पोस्टर चिपके हुए मिले थे, जबकि गेट नंबर सात के पास एक 'शाफ्ट' की दीवार पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ पाया गया था।
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डा मेट्रो पुलिस ने दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और मेट्रो रेलवे अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मेट्रो के अंदर भी चिपके मिले थे पोस्टर
पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ दिनों पहले ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की एक मेट्रो के अंदर पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन पर सवाल उठाने वाले दो पोस्टर चिपके मिले थे। पुलिस शिकायत के अनुसार, पिछली घटना 20 अक्टूबर को सामने आई थी, जब एक ट्रेन संचालक ने नई दिल्ली से यशोभूमि स्टेशन पहुंचने के बाद मेट्रो का जायजा करते समय एक सीट पर पोस्टर देखे थे।
ए4 आकार के कागज पर काले और सफेद रंग में छपे इन पोस्टर में विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे और क्यूआर कोड के जरिए लोगों को एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ने के लिए इनवाइट किया गया था। इनमें से एक पर 'असंतुष्ट हैं? आप अकेले नहीं हैं' शीर्षक था और उसमें हाल के वर्षों में देश में हुए बदलावों को लेकर नौ दावे सूचीबद्ध थे। दूसरे पोस्टर में सामूहिक भागीदारी और समुदाय निर्माण का आह्वान किया गया था।
पोस्टर हटाकर पुलिस को सौंप दिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया था कि जांच में विशेष प्रकोष्ठ भी शामिल था।
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अदिति शर्मा
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