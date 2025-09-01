Delhi Metro again faces glitch, know the reason behind delay on Blue and Yellow lines? दिल्ली मेट्रो में फिर निकल आई खामी, ब्लू और येलो लाइन पर ट्रेनों की देरी की क्या वजह?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Metro again faces glitch, know the reason behind delay on Blue and Yellow lines?

दिल्ली मेट्रो में फिर निकल आई खामी, ब्लू और येलो लाइन पर ट्रेनों की देरी की क्या वजह?

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 09:24 PM
दिल्ली मेट्रो में सोमवार को एक हफ्ते के भीतर तीसरी तकनीकी खराबी सामने आई। इस खराबी के चलते येलो और ब्लू लाइन पर ट्रेनों के आवागमन में देरी हुई। इससे कई स्टेशनों पर यात्रियों की खचाखच भीड़ के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। डीएमआरसी ने खराबी की वजह भी बताई। जानिए मेट्रो के आवागमन में देरी की वजह?

ब्लू लाइन पर देरी की क्या वजह?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया, सिग्नलिंग समस्या के कारण ब्लू लाइन पर बाराखंभा और इंद्रप्रस्थ स्टेशनों के बीच मेट्रो के आवागमन में देरी हुई है। जानकारी में सामने आया है कि दिल्ली मेट्रो के ऑटोमेटेड सेफ्टी सिस्टम सिग्नलिंग से जुड़ी खामी आ गई थी। इसके चलते ट्रेनों को धीमे चलना पड़ा और सारा काम मैन्युअल मोड में हुआ।

जानिए येलो लाइन पर क्या खामी आई?

सोमवार दोपहर येलो लाइन पर ट्रेनों के देरी से आवागमन पर भी डीएमआरसी ने अपडेट जारी किया था। डीएमआरसी ने ट्वीट करते हुए बताया, येलो लाइन पर मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम के टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नलिंग समस्या के कारण, समयपुर बादली की ओर जाने वाली ट्रेनों को वापस मोड़ने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है।

इसके चलते, सुल्तानपुर से मिलेनियम सिटी सेंटर के बीच एक छोटे से खंड पर ट्रेन सेवाएँ थोड़ी देरी से चल रही हैं। डीएमआरसी ने बताया कि हम इस समस्या को तरजीह देते हुए निपटने में लगे हुए हैं। हालाँकि, सुल्तानपुर से समयपुर बादली तक येलो लाइन के अधिकांश हिस्सों पर ट्रेन सेवाएँ सामान्य रूप से चल रही हैं।

सोशल मीडिया पर तैरने लगे फोटो-वीडियो

हालांकि इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमाम वीडियो और फोटो तैरने लगे, जिनमें प्लेटफॉर्म पर भीड़ दिखाई दी। कई लोग कमेंट में डीएमआरसी को किराया बढ़ाने और सेवाओं में आ रही दिक्कतों को कोसते नजर आए। वहीं ज्यादातर लोगों ने मेट्रो द्वारा सेवाओं के ठीक से मुहैया न करा पाने पर रोष प्रकट किया।