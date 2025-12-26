फरीदाबाद से एयरपोर्ट जाना होगा आसान, एरोसिटी-तुगलकाबाद मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी

संक्षेप: केंद्रीय कैबिनेट ने एरोसिटी-तुगलकाबाद मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिससे फरीदाबाद के यात्रियों का एयरपोर्ट पहुंचने का समय आधा घंटा कम होगा और उद्योगपतियों सहित आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित एरोसिटी-तुगलकाबाद मेट्रो विस्तार से फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

मेट्रो विस्तार के बाद स्मार्ट सिटी वासियों का आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंचना न केवल आसान होगा, बल्कि यात्रियों का करीब आधे घंटे तक का समय भी बचेगा। खासकर उद्योगपतियों, कारोबारी वर्ग और नियमित हवाई यात्रा करने वालों लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। नई दिल्ली में बुधवार को मेट्रो के चरण 5ए को लेकर बुधवार को बैठक आयोजित की गई थी। तीन अलग-अलग कॉरिडोर पर चर्चा हुई। इनकी कुल लंबाई 16 किलोमीटर होगी। इन कॉरिडोर पर 13 स्टेशन होंगे, जिसमें तुगलकाबाद-एरोसिटी मेट्रो स्टेशन भी प्रस्तावित है।

परियोजना पर 12015 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसे तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्मार्ट सिटी वासियों की एयरपोर्ट तक राह आसान होगी। वर्तमान में फरीदाबाद से मेट्रो के जरिए आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने में औसतन करीब दो घंटे से अधिक का समय लग जाता है।

हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी अभी फरीदाबाद से चलकर यात्रियों को पहले वॉयलेट लाइन के जरिए लाजपत नगर या दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस स्टेशन पर उतरना पड़ता है। इसके बाद वहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन या दूसरी मेट्रो लाइन पकड़नी पड़ती है। पीक आवर्स में भीड़ और स्टेशनों पर लंबा इंतजार यात्रियों की परेशानी और बढ़ा देता है। प्रस्तावित एरोसिटी-तुगलकाबाद मेट्रो विस्तार के बाद यह झंझट खत्म हो जाएगा। इसका सीधा लाभ फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और ग्रेटर फरीदाबाद के हजारों यात्रियों को मिलेगा।

उद्यमी और आईटी प्रोफेशनल करते हैं अधिक आवाजाही शहर में छोटे बड़े करीब 28 हजार उद्योग हैं, जिसके चलते निर्यातक, आईटी प्रोफेशनल और नौकरीपेशा लोग नियमित रूप से एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई औद्योगिक इकाइयों के मालिकों और अधिकारियों को व्यापारिक बैठकों, विदेशी दौरों और माल के आवागमन के लिए अक्सर हवाई यात्रा करनी पड़ती है। मेट्रो विस्तार से सफर करीब आधे घंटे तक कम होने की उम्मीद है, जिससे वे समय पर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे और ट्रैफिक जाम की चिंता से भी राहत मिलेगी। वहीं आम लोगों के लिए भी यह विस्तार फायदेमंद साबित होगा। अभी सड़क मार्ग से एयरपोर्ट जाने में ट्रैफिक के कारण तीन घंटे से अधिक समय लगता है।