दिल्ली में घुलने लगा जहर, पलूशन से लड़ने खातिर मेट्रो लगाएगी 20 अतिरिक्त फेरे; DMRC का ऐलान
आलम ये है कि आज 2 नवंबर को AQI 400 पार पहुंच गया है। आनन-फानन में GRAP-2 लागू कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी कदम बढ़ाया है। DMRC ने कल यानी 3 नवंबर से हफ्ते के दिनों में मेट्रो के 20 अतिरिक्त फेरे लगाने की बात कही है।
राजधानी दिल्ली पर पलूशन की मार पड़ने लगी है। आलम ये है कि आज 2 नवंबर को AQI 400 पार पहुंच गया है। आनन-फानन में GRAP-2 लागू कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी कदम बढ़ाया है। DMRC ने कल यानी 3 नवंबर से हफ्ते के दिनों में मेट्रो के 20 अतिरिक्त फेरे लगाने की बात कही है।
DMRC ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एक्स पर लिए ट्वीट में बताया गया है कि राजधानी में GRAP-II लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो कल से हफ्ते के दिनों में 20 अतिरिक्त ट्रिप लगाएगी। इससे उसके नेटवर्क पर कुल 40 और ट्रिप बढ़ जाएंगे। इसका मकसद बताते हुए लिखा- ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करने में मदद करना है।
आपको बताते चलें कि सोमवार को दिल्ली में स्मॉग की एक परत छाई रही, क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस सीजन की पहली 'बहुत खराब' एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई। आज 2 नवंबर को तीन मॉनिटरिंग स्टेशनों ने शाम 4 बजे 'गंभीर' एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की। जहांगीरपुरी में सबसे खराब AQI 436, उसके बाद रोहिणी में 415 और पंजाबी बाग में 413 दर्ज किया गया।
GRAP-2 पाबंदियों के लागू होने के साथ अधिकारी धूल प्रदूषण को रोकने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कदम तेज करेंगे। इन उपायों में लगातार मैकेनिकल रोड क्लीनिंग, पानी का छिड़काव और धूल कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल शामिल है। इन उपायों के तहत पार्किंग फीस भी बढ़ाई जाएगी। सितंबर में CAQM ने GRAP फ्रेमवर्क में बदलाव किया था। इसमें GRAP-3 के तहत हरियाणा के सोनीपत में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल या स्टैंडर्ड से नीचे के LMV (फोर-व्हीलर) के चलने पर पाबंदियों को बढ़ाने जैसे बदलाव किए गए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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