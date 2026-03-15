दिल्ली मेट्रो की 15 और ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेंगी, किन रूट पर दौड़ेंगी नई मेट्रो

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने फेज-4 विस्तार की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा देने के लिए तीन प्रमुख कॉरिडोर के लिए 15 नई स्वचालित मेट्रो ट्रेन बेड़े में शामिल की गई हैं।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने फेज-4 विस्तार की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा देने के लिए तीन प्रमुख कॉरिडोर के लिए 15 नई स्वचालित मेट्रो ट्रेन बेड़े में शामिल की गई हैं। फेज-4 के तीन प्रमुख कॉरिडोर के लिए कुल 52 ट्रेनों की खरीद की जा रही है, जिनमें से पहली खेप पहुंच चुकी है।

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इनमें से अभी दो ट्रेनों का परिचालन मजेंटा लाइन एक्सटेंशन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच हो रहा है। बाकी नई ट्रेनें चरणबद्ध तरीके से फेज चार के नए कॉरिडोर पर उतारी जाएंगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। पहले से दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में करीब 350 मेट्रो ट्रेनें हैं। फेज चार के तीन प्रमुख कॉरिडोर के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने छह कोच की 52 ट्रेनें (312 कोच) खरीदने की पहल की थी। इसमें से 24 नई ट्रेनें फेज चार के मजेंटा लाइन एक्सटेंशन पर चलाने की योजना है। इसके अलावा पिंक लाइन के मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर पर 15 और 13 ट्रेनें निर्माणाधीन गोल्डन लाइन (तुगलकाबाद-एरोसिटी) चलेंगी।

दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में ट्रेनों की संख्या बढ़कर हुई 365 15 नई ट्रेनें आने के बाद दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में ट्रेनों की संख्या बढ़कर करीब 365 हो गई है। फेज चार में मजेंटा लाइन एक्सटेंशन का निर्माण जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम तक हो रहा है। इसका अभी इस कॉरिडोर के करीब 11.70 किलोमीटर हिस्से का ही निर्माण पूरा हुआ है। इससे इस हिस्से पर परिचालन शुरू हो गया है। कॉरिडोर का बाकी हिस्सा भी वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, तब मजेंटा लाइन एक्सटेंशन के पूरे हिस्से पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि फेज चार की 37 नई ट्रेनें भी जल्दी आ जाएंगी। इससे मजेंटा व पिंक लाइन पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकेगी। इन ट्रेनों की अधिकतम गति 95 किलोमीटर प्रति घंटे होगी।