छुट्टी लेकर आने का किया था वादा; वसंत कुंज हादसे में मारे गए रोहित की कहानी रुला देगी

संक्षेप: दिल्ली के वसंत कुंज में एंबियंस मॉल के पास हुई तेज रफ़्तार मर्सिडीज़ दुर्घटना में 23 साल के रोहित सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। वह एंबियंस मॉल में पॉल नाम के एक फ्रेंच बेकरी-कैफे में शेफ के रूप में काम करता था

दिल्ली के वसंत कुंज में एंबियंस मॉल के पास हुई तेज रफ़्तार मर्सिडीज़ दुर्घटना में 23 साल के रोहित सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। वह एंबियंस मॉल में पॉल नाम के एक फ्रेंच बेकरी-कैफे में शेफ के रूप में काम करता था और दुर्घटना के समय अपने दो सहकर्मियों के साथ अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे थे। रोहित उत्तराखंड के चमोली का रहने वाला था और अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोहित के चाचा ने कहा की मौत की खबर सुन उसकी मां सदमे में है। वह बहुत मेहनती था और शेफ़ का काम करता था। हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा। हमने उससे आखिरी बार पिछले हफ़्ते बात की थी। उसने छुट्टी लेकर हमसे मिलने आने का वादा किया था। अब मैं उसके माता-पिता से क्या कहूंगा। उन्होंने ड्राइवर के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है।

परिवार के सदस्यों के अनुसार, रोहित (23) ही उनके परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जो एक दिन अपना खुद का रेस्तरां खोलने के लिए पैसे बचा रहा था। रविवार तड़के वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग पर एंबियंस मॉल के पास एक मर्सिडीज एसयूवी (जी63) की टक्कर से रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

ये तीनों युवक मॉल के अंदर एक रेस्तरां में काम करते थे और अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद मुनिरका स्थित अपने किराए के मकान में लौटने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी यह भीषण हादसा हुआ। रोहित के परिवार ने बताया कि वह 20 साल की उम्र से ही अपने माता-पिता और भाई-बहनों का सहारा बना हुआ था। वह हर महीने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर भेजता था और अपने सपनों के रेस्तरां के लिए थोड़ा-बहुत बचा रहा था।

रोहित के रिश्तेदार बलवंत सिंह ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, वह अकेला कमाने वाला था। हमारा पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। उन्होंने बताया कि रोहित शांत स्वभाव का और विनम्र व्यक्ति था, जो कभी किसी पर चिल्लाता नहीं था। सिंह ने कहा, आज (रोहित के बिना) हम नहीं जानते कि चीजों को कैसे संभालेंगे। वह बस घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहा था।