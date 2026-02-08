दिल्ली में नाबालिग बेटी के प्रेमी को अगवा कर पीट-पीटकर हत्या, लड़की के पिता-भाई गिरफ्तार
राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में नाबालिग बेटी के प्रेम संबंधों से नाराज एक पिता ने रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी बिजेंद्र को उसके बेटे और भतीजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय नरेश के रूप में हुई है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं।
पुलिस के अनुसार, पानीपत निवासी नरेश टिकरी कलां में अपने चचेरे भाई मोहित की वर्कशॉप पर मोटर मैकेनिक का काम करता था। वर्कशॉप के पास ही बिजेंद्र परिवार के साथ रहता था। इसी दौरान नरेश और बिजेंद्र की 17 वर्षीय बेटी के बीच प्रेम संबंध बन गए। करीब छह माह पहले परिजनों ने दोनों को समझाया, जिसके बाद नरेश को पानीपत भेज दिया गया। एक माह पहले वह दोबारा दिल्ली लौटा और किशोरी से दूरी रखने की शर्त पर वर्कशॉप में काम करने लगा, लेकिन उसने फिर से उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। बुधवार को वह किशोरी के साथ बाहर घूमने चला गया, जिसकी जानकारी उसके पिता बिजेंद्र को हो गई थी।
मुंह में कपड़ा ठूंसकर पिटाई करने का आरोप
बिजेंद्र ने गुरुवार को अपने भाई, बेटे, भतीजे और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नरेश का कार में अपहरण किया और उसे घर ले गया। वहां पर उसे बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और आंखों व घावों पर लाल मिर्च डाली गई। मोहित ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने। देर रात घायल नरेश को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन उसे बहादुरगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।