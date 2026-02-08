Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi mein nabalig beti ke premi ka car se agwa kar peet-peet kar hatya
दिल्ली में नाबालिग बेटी के प्रेमी को अगवा कर पीट-पीटकर हत्या, लड़की के पिता-भाई गिरफ्तार

दिल्ली में नाबालिग बेटी के प्रेमी को अगवा कर पीट-पीटकर हत्या, लड़की के पिता-भाई गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली के मुंडका इलाके में नाबालिग बेटी के प्रेम संबंधों से नाराज एक पिता ने रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी बिजेंद्र को उसके बेटे और भतीजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 

Feb 08, 2026 07:41 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमंत कुमार पांडेय
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में नाबालिग बेटी के प्रेम संबंधों से नाराज एक पिता ने रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी बिजेंद्र को उसके बेटे और भतीजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय नरेश के रूप में हुई है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस ने देशभर से 2 दिन में साढ़े 6 हजार से ज्यादा जालसाज पकड़े

पुलिस के अनुसार, पानीपत निवासी नरेश टिकरी कलां में अपने चचेरे भाई मोहित की वर्कशॉप पर मोटर मैकेनिक का काम करता था। वर्कशॉप के पास ही बिजेंद्र परिवार के साथ रहता था। इसी दौरान नरेश और बिजेंद्र की 17 वर्षीय बेटी के बीच प्रेम संबंध बन गए। करीब छह माह पहले परिजनों ने दोनों को समझाया, जिसके बाद नरेश को पानीपत भेज दिया गया। एक माह पहले वह दोबारा दिल्ली लौटा और किशोरी से दूरी रखने की शर्त पर वर्कशॉप में काम करने लगा, लेकिन उसने फिर से उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। बुधवार को वह किशोरी के साथ बाहर घूमने चला गया, जिसकी जानकारी उसके पिता बिजेंद्र को हो गई थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बंद कमरे में मोमो बनाते हुए सो गए दो युवक, सुबह मिली दोनों की लाश

मुंह में कपड़ा ठूंसकर पिटाई करने का आरोप

बिजेंद्र ने गुरुवार को अपने भाई, बेटे, भतीजे और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नरेश का कार में अपहरण किया और उसे घर ले गया। वहां पर उसे बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और आंखों व घावों पर लाल मिर्च डाली गई। मोहित ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने। देर रात घायल नरेश को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन उसे बहादुरगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में दो साल में 89 लोग डूबकर मरे, खुले नाले और सीवर बन रहे जानलेवा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।