महरौली के ऐतिहासिक हौज-ए-शम्सी की बदलेगी सूरत, 35 करोड़ से होगा कायाकल्प

संक्षेप: सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा निर्मित 13वीं सदी के ऐतिहासिक हौज-ए-शम्सी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार 35 करोड़ की लागत से नया एसटीपी प्लांट लगा रही है, जिससे इस धरोहर को नया जीवन मिलेगा।

दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित 13वीं सदी का ऐतिहासिक जलाशय हौज-ए-शम्सी अब प्रदूषण से निजात पाने की राह पर है। सालों से कचरे के ढेर और सीवेज की वजह से जूझते इस तालाब को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सुल्तान इल्तुतमिश का सपना और तालाब का निर्माण यह जलाशय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। लोक कथा के अनुसार, सुल्तान को सपने में पैगंबर एक घोड़े पर सवार दिखे। जागने पर वे उसी जगह पहुंचे, जहां घोड़े के खुर का निशान और प्राकृतिक जल स्रोत मिला। इसी आधार पर उन्होंने यहां विशाल तालाब बनवाया। बीच में 12 स्तंभों वाला गुंबदनुमा मंडप बनाया गया, जो उस खुर के निशान को संरक्षित करता है। एक तरफ जहाज महल है, जो लोदी काल का है। कभी यह तालाब 100 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला था, लेकिन अब यह सिर्फ करीब 7 एकड़ रह गया है।

दशकों से प्रदूषण का संकट पिछले कई सालों से आसपास के इलाकों से सीवेज का पानी इसमें रिस रहा है। किनारों पर कचरा फेंका जाता रहा, जिससे कीचड़ जमा हो गया। मूल लाल बलुआ पत्थर की संरचना भी खराब हो गई। स्थानीय निवासी लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं कि उन्हें गंदा पानी मिल रहा है और तालाब बदबूदार हो गया है। 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सफाई की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। हाल के वर्षों में SEEDS संस्था ने भी ASI की देखरेख में सफाई अभियान चलाए।

नए STP से साफ पानी की उम्मीद अब दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने वसंत कुंज सेक्टर A में 4.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह प्लांट तालाब को नियमित रूप से साफ पानी सप्लाई करेगा, जिससे पानी का ठहराव खत्म होगा और प्रदूषण रुकेगा।