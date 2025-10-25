Hindustan Hindi News
दिल्ली के महरौली में बड़ा एनकाउंटर, पुलिस की गोली से घायल हुआ शातिर बदमाश कोकू

संक्षेप: दिल्ली के महरौली इलाके में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले शातिर बदमाश कनिष्क उर्फ कोकू ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और मुठभेड़ में उसे घायल कर दबोच लिया।

Sat, 25 Oct 2025 09:54 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के महरौली इलाके में शनिवार की सुबह-सुबह पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त एक शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन पकड़े जाने से पहले उसने पुलिस पर गोलियां चलाकर ड्रामा क्रिएट कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और बदमाश को घायल कर दबोच लिया।

रात के सन्नाटे में गूंजी गोलियां

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महरौली के लाडो सराय श्मशान घाट रोड पर एक खतरनाक अपराधी हथियारों के साथ घूम रहा है। इस टिप-ऑफ के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी। सुबह करीब 3:15 बजे, जैसे ही संदिग्ध वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। लेकिन बदमाश ने हार मानने की बजाय अपनी पिस्तौल निकाली और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस ने भी देर न करते हुए आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत काबू में किया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

कौन है ये शातिर अपराधी?

पकड़े गए बदमाश की पहचान 27 साल के कनिष्क उर्फ कोकू उर्फ विशाल के रूप में हुई है, जो दिल्ली के मदनगीर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से दो पिस्तौल, भरी हुई मैगजीन और चार खाली कारतूस बरामद किए हैं। कनिष्क कथित तौर पर अवैध हथियारों की तस्करी के धंधे में लंबे समय से सक्रिय था।

पुलिस की नजर अब नेटवर्क पर

पुलिस ने कनिष्क के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब जांच का फोकस उसके हथियारों के स्रोत और इस काले कारोबार में शामिल उसके साथियों को पकड़ने पर है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस इस गिरोह के तार दिल्ली और आसपास के राज्यों से जुड़े होने की आशंका जता रही है।

