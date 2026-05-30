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दिल्ली के महरौली में गिरी पांच मंजिला इमारत, कई लोगों के दबने की आशंका

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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साउथ दिल्ली में महरौली के पास बड़ा हादसा हो गया है। सैदुलाजाब इलाके में पांच मंजिला इमारत के गिरने की खबर सामने आई है। मलबे में कुछ लोगों के दबने की आशंका है। 

दिल्ली के महरौली में गिरी पांच मंजिला इमारत, कई लोगों के दबने की आशंका

दिल्ली के महरौली में बड़ा हादसा हो गया है। यहां पांच मंजिला इमारत भराभराकर गिर गई। इसमें कई लोगों के दबने की आशंका है। हादसे के बाद अफरा-तफरी मची हुई है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक सैदुलाजाब इलाके में शनिवार रात करीब पौने आठ बजे एक मकान गिरने की कॉल फायर कंट्रोल रूम को मिली। कॉल मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल मलवा हटाने का काम चल रहा है। मकान के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है।

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दमकल की सात गाड़ियां मौके पर

फायर विभाग की सात गाड़ियां मौके पर हैं। दिल्ली फायर विभाग के अधिकारी अन्य एजेंसियों की मदद से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। मलबे में कितने लोग दबे हैं, फिलहाल इसकी अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

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जोरदार धमाके की आवाज, आसपास फैली धूल मलबा

जानकारी के मुताबिक मौके से अब तक 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है जबकि अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं बाह निकाले गए लोगों की स्थिति कैसी है, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इमारत गिरने के बाद आस पास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। इस बीच रेस्कयू ऑपरेशन शुरू होते ही लोग आसपास जमा हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि बिल्डिंग के गिरते ही एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके आसपास के इलाके में धूल और मलबा फैल गया। हादसा किस वजह से हुआ, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं आई है।

शुरुआती जांच में पता चला है कि इस पांच मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा अभी बन ही रहा था। यह बिल्डिंग अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई थी। इसमें काम चल रहा था। हादसे वाली जगह पर इस समय युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे को तेजी से हटाया जा रहा है। फायर विभाग की छह गाड़ियां मौके पर हैं। ऑपरेशन जारी है।

चश्मदीद ने क्या बताया?

एक स्थानीय निवासी ने बताया, बिल्डिंग आज शाम करीब 6 बजे गिरी। इसमें ऑफिस थे लेकिन वीकेंड होने की वजह से ज्यादातर ऑफिस बंद थे। आम दिनों की तुलना में कम लोग मौजूद थे। हमें ठीक-ठीक नहीं पता कि हादसे के समय अंदर कितने लोग थे, लेकिन आमतौर पर कुछ ही लोग होते हैं। चूंकि छुट्टी थी, इसलिए शायद आज लोगों की संख्या और भी कम थी। पूरी इमारत गिर गई, और इसका असर आसपास की कुछ छोटी इमारतों पर भी पड़ा।

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आप विधायक आतिशी ने क्या कहा?

दिल्ली की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने घटना पर चिंता जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, साकेत में इमारत गिरने की खबर बेहद चिंताजनक है। मलबे में दबे सभी लोगों के सुरक्षित बाहर निकाले जाने की प्रार्थना है। क्षेत्र के सभी AAP कार्यकर्ताओं से अपील है कि राहत एवं बचाव कार्य में हरसंभव सहयोग करें और घायलों की मदद के लिए आगे आएं।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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